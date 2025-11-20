Photo : YONHAP News

Trong ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Nam Phi vào ngày 22/11 (giờ địa phương), tuyên bố chung G20 đã nhanh chóng được thông qua.Tuyên bố này nêu rõ Hàn Quốc sẽ đảm nhận vai trò nước Chủ tịch G20 vào năm 2028 lần lượt sau Mỹ và Anh. Năm 2028 cũng là một năm có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu kỷ niệm 20 năm tiến hành Hội nghị thượng đỉnh G20.Trong tuyên bố chung, các bên cũng tái khẳng định cam kết rằng G20 được vận hành dựa trên tinh thần đa phương và sự đồng thuận, tất cả các nước thành viên đều được tham gia một cách bình đẳng vào các sự kiện, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh, theo đúng nghĩa vụ quốc tế.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc là một nước đã cùng tạo nên Nhóm 20 nền kinh tế lớn, tổ chức luôn là kim chỉ nam cho cộng đồng quốc tế trong những thời điểm khủng hoảng. Với tinh thần trách nhiệm to lớn, Seoul sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ vai trò của mình để củng cố hơn nữa vị thế của G20 như một diễn đàn hàng đầu về hợp tác kinh tế toàn cầu.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Lee, Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm thêm vị trí nước Chủ tịch G20, sau khi đã đảm nhận vai trò nước Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Oh Hyun-joo khẳng định điều này đã nâng cao vị thế quốc gia, cũng như cho thấy vai trò tiên phong của Hàn Quốc trong việc tăng cường hợp tác G20 nhằm giải quyết các vấn đề quốc tế phức tạp.Trong phiên họp thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đoàn kết để ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai. Hàn Quốc sẽ đi đầu trong việc xây dựng một hệ thống toàn cầu có khả năng giảm thiểu trước rủi ro, không bị lung lay trước các cú sốc và phục hồi theo hướng tốt hơn.Ba lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga đều không tham dự hội nghị lần này. Mặc dù Washington và Bắc Kinh vắng mặt, song Tổng thống Lee vẫn hoàn thành hầu hết các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20. Điều này cho thấy lãnh đạo Hàn Quốc có cân nhắc đến tính cần thiết của đường lối ngoại giao thực dụng đa phương.