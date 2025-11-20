Seoul hoàn tất lắp ráp tên lửa Nuri chuẩn bị cho vụ phóng lần thứ 4

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ và Viện nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc cho biết quá trình lắp ráp tổng thế tên lửa đẩy kiểu Hàn Quốc Nuri đã hoàn tất trong ngày 24/11, và sẵn sàng cho lần phóng thứ 4, dự kiến diễn ra vào ngày 27/11 tới. Mọi công tác đều đã diễn ra suôn sẻ, không gặp vấn đề nghiêm trọng nào. Các bên sẽ hoàn tất khâu kiểm tra cuối cùng đối với tên lửa trước khi di chuyển tên lửa này ra bệ phóng.Viện nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc đã phụ trách lắp ráp tên lửa Nuri trong ba lần phóng trước đó. Tuy nhiên, hãng Hanwha Aerospace đã lần đầu tiên tham gia với vai trò phụ trách sản xuất tổng thể trong lần này.Một quan chức tại Viện nghiên cứu Hàng không vũ trụ cho biết do đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tư nhân dẫn dắt quá trình chế tạo, nên các công đoạn kiểm tra đã được thực hiện kỹ lưỡng hơn so với những lần trước để loại bỏ các lo ngại.Đội ngũ nghiên cứu và kỹ thuật viên đã chính thức bắt đầu lắp ráp thân tên lửa sau kỳ nghỉ Tết Trung thu. Việc lắp ráp tầng thứ nhất, thứ hai và thứ ba được triển khai từ tuần thứ ba của tháng 10.Vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3, vệ tinh chính lắp trên tên lửa Nuri, đã được chuyển đến Trung tâm vũ trụ Naro vào ngày 14/10. 12 vệ tinh khác lắp trên tên lửa Nuri cũng lần lượt được chuyển đến trung tâm này trong ba đợt, vào các ngày 20/10, 29 và 31/10. Công đoạn lắp ráp lớp vỏ bảo vệ vệ tinh thuộc tầng thứ ba đã hoàn tất vào ngày 12/11. Ngày 15/11, tầng ba của tên lửa đã được vận chuyển để ghép với hai tầng dưới.Việc lắp ráp tầng ba, tầng chứa vệ tinh với tầng một và hai của tên lửa Nuri đã hoàn tất trong ngày 18/11. Sau đó, các kỹ thuật viên đã tiến hành đóng nắp kiểm tra và niêm phong, để sạc điện cho vệ tinh và kiểm tra cuối cùng. Tên lửa Nuri vào chiều ngày 24/11 được đặt lên xe vận chuyển, và được đưa ra bệ phóng vào ngày 25/11. Các quy trình chuẩn bị cho vụ phóng vào ngày 27/11 cũng sẽ tiếp tục được triển khai.