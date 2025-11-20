Tổng thống Lee Jae Myung kết thúc lịch trình tham dự Hội nghị G20

Photo : YONHAP News

Sau khi hoàn tất các hoạt động tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Nam Phi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/11 (giờ địa phương) đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, nước cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông và châu Phi.Trong tuyên bố chung được thông qua ngay trong ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G20, lãnh đạo các nước đã khẳng định lại rằng G20 được vận hành dựa trên tinh thần đa phương và sự đồng thuận, tất cả các nước thành viên đều được tham gia một cách bình đẳng vào các sự kiện, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh, theo đúng nghĩa vụ quốc tế. Tuyên bố cũng công bố việc tổ chức các kỳ hội nghị tiếp theo, trong đó vai trò nước Chủ tịch G20 năm 2026 sẽ do Mỹ đảm nhiệm, Anh vào năm 2027 và Hàn Quốc vào năm 2028.Tổng thống Lee đã tham gia đủ ba phiên thảo luận tại hội nghị, với các chủ đề là "tăng trưởng bao trùm và bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau"; "một thế giới có sức hồi phục" và "tương lai công bằng, công lý cho mọi người".Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Oh Hyun-joo cho biết ông Lee đã giới thiệu tầm nhìn về xã hội cơ bản đối với trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu và sự tăng trưởng bao trùm do Hàn Quốc dẫn dắt đề xuất lên Liên hợp quốc. Các nội dung này không chỉ được đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và trong "Tuyên bố Gyeongju" tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), mà còn được mở rộng đến Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này. Điều này đã góp phần củng cố vị thế của Hàn Quốc như một quốc gia có trách nhiệm toàn cầu.Bà Oh cho biết Tổng thống Lee cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và sự cần thiết của việc khôi phục hệ thống thương mại đa phương. Lãnh đạo Hàn Quốc còn đề cập đến tính cần thiết của việc công nhận Hiệp định tạo thuận lợi đầu tư, vốn do Hàn Quốc dẫn đầu, là Hiệp định chính thức của WTO. Ngoài ra, ông Lee đã trình bày chính sách tài khóa tập trung vào thành quả của phương án ứng phó với sự bất ổn trong kinh tế và tăng trưởng thấp, cũng như giới thiệu các mô hình chuyển đổi năng lượng điển hình như đường cao tốc năng lượng, điện gió ngoài khơi và thu nhập từ năng lượng mặt trời.Phó Chánh Văn phòng Oh còn nhận định Hàn Quốc đang mở rộng chính sách ngoại giao thực dụng lấy lợi ích quốc gia làm trọng tâm sang các quốc gia thuộc "Nam bán cầu", bao gồm cả châu Phi. Tổng thống Lee đã thể hiện rõ cam kết hợp tác và đoàn kết giữa Hàn Quốc với các quốc gia châu Phi nhân dịp Hội nghị G20 lần này.Mặt khác, Tổng thống Lee cũng đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Pháp, Đức, Ấn Độ và Brazil bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. Ngoài ra, lãnh đạo Hàn Quốc cũng đã hội đàm với các nhà lãnh đạo của MIKTA, cơ chế thảo luận của các nước tầm trung; trong đó nhất trí về tầm quan trọng của việc khôi phục chủ nghĩa đa phương và đạt được tiến triển thực chất trong việc ứng phó với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Những nội dung này đã được phản ánh trong thông cáo báo chí chung được các bên thông qua.Với việc hoàn thành các hoạt động tại Hội nghị G20 lần này, Tổng thống Lee đã khép lại lịch trình ngoại giao đa phương trong năm 2025, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Hội nghị thượng đỉnh APEC, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Hội nghị G20.