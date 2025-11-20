Photo : YONHAP News

Trong cuộc phỏng vấn bằng văn bản với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ được công bố ngày 23/11 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết tầm nhìn của Chính phủ Hàn Quốc là rất rõ ràng, đó là mở ra kỷ nguyên mới của chung sống hòa bình và thịnh vượng chung, vượt lên trên thù địch và xung đột.Ông Lee nói thêm hòa bình không phải điều không thể. Với quyết tâm và hợp tác, ông tin tưởng Hàn Quốc có thể khôi phục niềm tin, nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên và thực hiện những bước đi có ý nghĩa hướng tới thống nhất.Tổng thống nhấn mạnh thống nhất là mục tiêu tối hậu và cũng là nghĩa vụ được quy định trong Hiến pháp của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc luôn sẵn sàng đối thoại với miền Bắc bất cứ lúc nào và qua bất kỳ kênh nào.Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Lee cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc và là mắt xích thiết yếu trong việc bảo đảm chuỗi cung ứng một cách ổn định. Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ vừa củng cố quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng, vừa duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị với Bắc Kinh.Mặt khác, Tổng thống Lee cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã đơn giản hóa quy trình đăng ký giấy phép miễn thị thực khi du lịch theo đoàn đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kéo dài thời hạn hiệu lực lên ba năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân nước này đến thăm Hàn Quốc.Ông Lee cũng cho biết Hàn Quốc đang tìm kiếm các biện pháp thực chất nhằm tạo điều kiện cho các sản phẩm chất lượng cao của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có nông sản, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.