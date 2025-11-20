Tổng thống Hàn Quốc hội đàm song phương với lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc bên lề Hội nghị G20

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Nam Phi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/11 (giờ địa phương) đã lần lượt có các buổi hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.Trong cuộc gặp với lãnh đạo Nhật Bản, hai bên đã bày tỏ vui mừng khi được gặp lại nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh G20, sau cuộc hội đàm song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng 10. Tại đây, Seoul và Tokyo đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Hàn-Nhật trong bối cảnh tình hình quốc tế nghiêm trọng, cũng như nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác mang tính tương lai giữa hai nước.Tổng thống Lee nhận định việc quản lý ổn định quan hệ song phương là vai trò của chính giới, bày tỏ hy vọng hai bên có thể tập trung vào các lĩnh vực hợp tác khả thi để nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí sẽ tiếp tục duy trì ngoại giao con thoi, tăng cường trao đổi chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực như kinh tế và an ninh.Sau đó, lãnh đạo Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Cường, người tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 thay cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Ông Lee đánh giá kết cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung diễn ra bên lề Hội nghị APEC đã góp phần phục hồi toàn diện quan hệ song phương, đề xuất Seoul và Bắc Kinh cùng thúc đẩy các thành quả hợp tác thiết thực đối với đời sống người dân.Đáp lại, Thủ tướng Lý Cường nhận định chuyến thăm Nhà nước đến Hàn Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình đã diễn ra thành công, bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phát triển quan hệ song phương bền vững trên phương diện hợp tác đôi bên cùng có lợi trong các vấn đề hiện tại và trong cả tương lai dài hạn. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí về tầm quan trọng, cũng như cam kết tiếp tục duy trì đối thoại để củng cố lòng tin chính trị giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.Thủ tướng Lý Cường còn cũng đánh giá cao bài phát biểu của Tổng thống Lee tại Hội nghị G20, đề xuất hai nước tiếp tục hợp tác trong những nội dung liên quan. Tổng thống Lee đã gửi lời hỏi thăm đặc biệt tới Chủ tịch nước Tập Cận Bình và bày tỏ hy vọng được sớm gặp lại ông tại Bắc Kinh.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối xu hướng giao lưu cấp cao nhất một cách tích cực giữa hai nước, dựa trên đà khôi phục toàn diện quan hệ song phương từ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Hàn Quốc.