Bộ Ngoại giao Hàn Quốc duy trì trao đổi với Trung Quốc và Nhật Bản về hội nghị thượng đỉnh

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/11 cho biết tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Trung-Nhật lần thứ 11 diễn ra tại Tokyo vào cuối tháng 3 năm nay, ba nước đã nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vào thời điểm thích hợp càng sớm càng tốt. Theo đó, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục trao đổi với cả phía Nhật Bản và Trung Quốc để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vào thời điểm thích hợp.Hiện tại, Nhật Bản, nước Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật tiếp theo, đang đặt mục tiêu sẽ tổ chức hội nghị vào tháng 1 năm tới. Tuy nhiên, sau phát ngôn gây tranh cãi của Thủ tướng Takaichi Sanae vào ngày 7/11 vừa qua về việc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể can thiệp khi xảy ra tình huống nguy cấp tại Đài Loan, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, đẩy quan hệ Trung-Nhật vào trạng thái căng thẳng.Trước đó, hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời một số nguồn tin ngoại giao cho biết Nhật Bản đã thăm dò ý kiến Hàn Quốc và Trung Quốc về phương án tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật tại Tokyo vào tháng 1 năm sau, nhưng Trung Quốc đã từ chối.