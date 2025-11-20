Chuyên gia nhận định BOK sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026

Photo : YONHAP News

Theo khảo sát của hãng tin Yonhap ngày 24/11 với 6 chuyên gia kinh tế trong nước, phần lớn các chuyên gia dự đoán Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay từ mức 0,9% lên 1%, năm 2026 từ mức 1,6% lên 1,8 đến 1,9%.Trước đó, Thống đốc BOK Rhee Chang-yong trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg (Mỹ) ngày 12/11 vừa qua cũng để ngỏ khả năng tăng dự báo tăng trưởng năm tới.Theo BOK, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc quý III năm nay đạt 1,2% nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng hồi phục. Theo đó, ngay cả khi tăng trưởng quý IV giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, thì tỷ lệ tăng trưởng cả năm vẫn có thể đạt 1%.Nếu BOK nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 1,8 đến 1,9% thì sẽ gần bằng mức dự báo 1,8% của Chính phủ và Viện nghiên cứu phát triển (KDI), mức trung bình 1,9% của 8 ngân hàng đầu tư lớn vào cuối tháng trước, cũng như dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức dự báo của Viện mghiên cứu tài chính Hàn Quốc là 2,1% và của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 2,2%.Các chuyên gia cho rằng lý do BOK nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế là do xuất khẩu vẫn đang duy trì chiều hướng tích cực bất chấp lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ, trong khi tiêu thụ nội địa hồi phục nhờ hiệu quả từ đợt chi trả phiếu mua hàng hồi phục dân sinh của Chính phủ.Mặt khác, nhiều chuyên gia dự đoán BOK có thể nâng nhẹ dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, hiện đang là 2% năm nay và 1,9% năm sau. Nguyên nhân là tỷ giá won/USD gần đây tăng lên ngưỡng 1.470 won đổi 1 USD, làm gia tăng áp lực giá nhập khẩu, cùng với đó là giá các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trong năm nay.