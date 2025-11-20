Lãnh đạo Trung-Nhật không tiếp xúc bên lề Hội nghị G20 tại Nam Phi

Photo : YONHAP News / AP, AFP

Truyền thông Nhật Bản ngày 24/11 đưa tin trước khi lên đường về nước sau lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Nam Phi vào ngày 23/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Takaichi Sanae đã không có cuộc tiếp xúc nào với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tuy nhiên, bà Takaichi khẳng định Nhật Bản vẫn mở cánh cửa đối thoại đa dạng với Trung Quốc.Trước đó, giới truyền thông Nhật Bản đã hết sức chú ý tới khả năng hai bên sẽ tiếp xúc, tạo cơ hội "hạ nhiệt" căng thẳng sau phát ngôn ngày 7/11 vừa qua của bà Takaichi, rằng Lực lượng phòng vệ của Nhật Bản có thể can thiệp nếu xảy ra tình huống nguy cấp tại Đài Loan.Phía Trung Quốc ngay từ đầu đã khẳng định Thủ tướng Lý Cường không có kế hoạch gặp Thủ tướng Nhật Bản, đồng thời yêu cầu bà Takaichi rút lại phát biểu gây tranh cãi. Tuy nhiên, bà Takaichi đã từ chối yêu cầu này.Tờ Yomiuri (Nhật Bản) cũng nhận định do cuộc gặp giữa Thủ tướng hai nước không được diễn ra nên dự kiến căng thẳng Trung-Nhật khó tránh khỏi nguy cơ kéo dài.Một quan chức Ngoại giao Nhật Bản thì nhận định trong tình huống xấu nhất, căng thẳng Trung-Nhật có thể kéo dài trong nhiều năm. Báo Asahi nước này cũng phân tích rằng việc Nhật Bản không thể thiết lập kênh trao đổi với Trung Quốc như kỳ vọng khiến tình hình căng thẳng giữa hai nước có thể sẽ còn kéo dài.Hơn nữa, ngay cả sau phát ngôn gây tranh cãi, tỷ lệ ủng hộ với Nội các Thủ tướng Takaichi vẫn duy trì ở mức rất cao, nên bà gần như không chịu áp lực chính trị đáng kể. Trong nội bộ Chính phủ Nhật Bản, có ý kiến cứng rắn cho rằng nếu bà Takaichi rút lại phát ngôn một cách vội vàng, Trung Quốc có thể xem đó là điểm yếu để khai thác.Tuy nhiên, lệnh hạn chế công dân Trung Quốc đi du lịch Nhật Bản và các biện pháp khác của Bắc Kinh đang gây lo ngại về tác động kinh tế. Có phân tích cho rằng việc lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm có thể khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 0,36%. Điều đáng lo ngại hơn là Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp đáp trả, như hạn chế du học sang Nhật Bản, hoặc ban hành lệnh cấm tương tự với lệnh cấm làn sóng Hallyu của Hàn Quốc trước đó. Khả năng Bắc Kinh ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản cũng đang được nhắc đến.