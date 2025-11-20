Tốc độ tải xuống của ba nhà mạng Hàn Quốc cao nhất thế giới

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát chất lượng dịch vụ viễn thông do Hiệp hội các nhà mạng viễn thông Hàn Quốc công bố ngày 24/11, tốc độ tải xuống trung bình của ba nhà mạng trong nước năm ngoái đạt 1.025,52 Mbps, nhanh gấp 3,8 lần mức trung bình của 7 quốc gia được khảo sát (268,01 Mbps).Ngay cả khi so với Mỹ, quốc gia có tốc độ tải xuống nhanh nhất trong các nước lớn (như khu vực San Francisco đạt 501,05 Mbps), tốc độ của Hàn Quốc vẫn cao gấp hơn hai lần, cho thấy chất lượng truyền dẫn của dịch vụ viễn thông di động Hàn Quốc vượt trội một cách áp đảo.Tốc độ tải lên trung bình của ba nhà mạng Hàn Quốc đạt 90,12 Mbps, cao hơn 1,6 lần so với mức trung bình của các nước khảo sát (53,88 Mbps). Độ trễ trung bình ghi nhận là 20,01 ms, chỉ bằng dưới một nửa so với mức trung bình 53,64 ms.Kết quả khảo sát trên cho thấy chất lượng mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) tại nhiều quốc gia nhìn chung đã cải thiện, nhưng dịch vụ viễn thông di động của Hàn Quốc vẫn duy trì được ưu thế. Đặc biệt, tại một số thành phố ở nước ngoài, chất lượng mạng thấp tới mức khó cung cấp dịch vụ ổn định trong không gian như tàu điện ngầm.Hàn Quốc cũng dẫn đầu về chất lượng wifi công cộng. Tốc độ tải xuống trung bình của wifi công cộng trong nước đạt 463,55 Mbps, nhanh gấp khoảng 10 lần so với mức trung bình 48,26 Mbps của các nước còn lại trong khảo sát.