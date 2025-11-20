Thi thể công dân Hàn Quốc được phát hiện trong túi cỡ lớn tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) ngày 24/11 (giờ địa phương) cho biết một người đàn ông Hàn Quốc vào chiều một ngày trước đã được phát hiện tử vong bên trong một chiếc túi cỡ lớn màu xanh tại một khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh.Người dân xung quanh và nhân viên bảo vệ tòa nhà đã báo cảnh sát địa phương sau khi phát hiện mùi hôi lạ bốc ra từ chiếc túi. Hai người đàn ông có mặt gần đó được cho là đã nhanh chóng bắt taxi rời khỏi hiện trường khi thấy người dân tụ tập lại.Cảnh sát Việt Nam sau đó đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Sau khi phong tỏa khu vực gần tòa nhà, cảnh sát đã tiến hành thu giữ thi thể và xác định được danh tính nạn nhân là công dân Hàn Quốc. Cảnh sát Việt Nam hiện đang tạm giữ hai người Hàn Quốc, được cho là nghi phạm có liên quan đến vụ việc lần này để điều tra; và đang làm rõ thời điểm cũng như nguyên nhân tử vong dựa trên các yếu tố như thi thể nạn nhân đã ít nhiều bị phân hủy.Một quan chức của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được thông báo từ cảnh sát Việt Nam. Cơ quan này hiện đang liên lạc với gia đình nạn nhân để hỗ trợ lãnh sự.