ICOMOS kêu gọi Hàn Quốc đánh giá tác động di sản đối với dự án cao tầng gần Jongmyo

Photo : YONHAP News

Ủy ban quốc gia Hàn Quốc của Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS) ngày 23/11 đã ra tuyên bố chính thức sau cuộc họp hội đồng, trong đó nhấn mạnh rằng việc triển khai chính thức quy trình đánh giá tác động chung và tư vấn quốc tế là giải pháp hiệu quả nhất đối với tranh cãi về kế hoạch tái phát triển tòa nhà cao tầng trước di tích Jongmyo (Tông Miếu).ICOMOS đề xuất Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc, cơ quan có thẩm quyền cần thông báo chính thức về tình hình hiện tại cho Trung tâm di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO); đồng thời tiến hành đánh giá tác động của kế hoạch tái phát triển trên, với sự tham gia của chính quyền Seoul, Cục Di sản văn hóa quốc gia và các chuyên gia.Tổ chức này cũng nhấn mạnh Đánh giá tác động di sản thế giới (HIA) không phải là một hệ thống nhằm cản trở sự phát triển, mà là một công cụ chuẩn quốc tế giúp đưa ra quyết định hợp lý. ICOMOS giải thích thêm mục tiêu của HIA không phải là cấm hoàn toàn việc phát triển, mà là so sánh và phân tích các kịch bản về chiều cao, bố cục, đường chân trời, và tầm nhìn quang cảnh để tìm ra phương án cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.ICOMOS nhận định di tích Jongmyo là di sản thế giới tiêu biểu của Hàn Quốc. Đây là ví dụ điển hình của xung đột đô thị trong thế kỷ XXI, nơi việc phát triển các tòa nhà cao tầng va chạm đến việc bảo tồn di sản thế giới ngay giữa lòng thành phố.Tổ chức này cũng chỉ ra rằng kế hoạch phát triển tòa nhà cao tầng, nguy cơ làm tổn hại trục cảnh quan và sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan hữu quan là nguyên nhân khiến Trung tâm di sản thế giới và nhiều chuyên gia lo ngại. Mặc dù di tích Jongmyo chưa bị xếp vào danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm của UNESCO, nhưng đây là thời điểm cần đưa ra biện pháp phòng ngừa trước.Đặc biệt, ICOMOS nhấn mạnh vấn đề hiện nay không phải là ai đúng, mà là phải vận hành đầy đủ quy trình quốc tế. Tính minh bạch và tuân thủ thủ tục chính là điều khiến cộng đồng quốc tế tiếp tục tin tưởng vào Hàn Quốc.Theo "Hướng dẫn đánh giá tác động di sản thế giới" do UNESCO và các cơ quan tư vấn ban hành năm 2022, trước khi đưa ra quyết định thực hiện bất kỳ hoạt động phát triển nào thì cần phải đánh giá tác động đối với di sản, nhằm ngăn ngừa tổn hại và tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững. Trong vòng 10 năm qua, Ủy ban Di sản thế giới đã yêu cầu tiến hành đánh giá tác động đối với hơn 200 di sản thế giới trên toàn cầu.ICOMOS, cơ quan tư vấn của UNESCO, hiện có khoảng 10.000 chuyên gia đang hoạt động tại hơn 130 quốc gia, đảm nhận các nhiệm vụ như thẩm định hồ sơ đăng ký di sản thế giới, bảo tồn và đánh giá quản lý di sản. Ủy ban quốc gia Hàn Quốc của ICOMOS được thành lập vào năm 1999, chuyên tư vấn và nghiên cứu trong các lĩnh vực bảo tồn, quản lý và khai thác di sản văn hóa của Hàn Quốc.