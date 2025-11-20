Cơ quan Bảo hiểm y tế Hàn Quốc kết hợp với Naver cung cấp thống kê về 125 bệnh

Photo : YONHAP News

Cơ quan Bảo hiểm y tế Hàn Quốc (NHIS) ngày 24/11 cho biết đã hợp tác với hãng Naver để ra mắt dịch vụ mới giúp người dân dễ dàng tra cứu các số liệu thống kê liên quan đến bệnh tật ngay trên cổng thông tin Naver.Trước mắt, dịch vụ này sẽ cung cấp dữ liệu của 125 bệnh được người dân tìm kiếm nhiều nhất trên Naver và có thể phân tích bằng hệ thống dữ liệu lớn của NHIS. Ví dụ như nếu nhập bệnh "zona thần kinh" lên ô tìm kiếm của Naver thì người dùng sẽ có thể xem ngay thông tin lâm sàng của bệnh cùng với dữ liệu toàn quốc về số bệnh nhân, tỷ lệ giới tính và chi phí điều trị.Thống kê về số bệnh nhân được dựa trên cơ sở là số người tham gia bảo hiểm y tế đã khám và điều trị bệnh đó trong năm trước, sau khi loại trừ những trường hợp trùng lặp.Thống kê về chi phí điều trị được căn cứ theo tổng chi phí điều trị, bao gồm cả phần người bệnh chi trả và bảo hiểm y tế chi trả, và cung cấp dữ liệu trong vòng 5 năm gần đây từ năm 2020 tới năm ngoái. Tuy nhiên, thống kê này không phản ánh mức độ nặng nhẹ của từng bệnh nhân hay các bệnh lý kèm theo. Cơ quan bảo hiểm y tế cho biết đã loại bỏ 5% mức chi phí cao nhất và thấp nhất để tính toán mức trung bình và phạm vi chi phí điều trị. Dựa vào thống kê này, người dân có thể tự ước tính khoản chi phí điều trị mà mình phải chi trả, áp dụng tiêu chuẩn về tỷ lệ đồng chi trả (các cơ sở y tế quy mô nhỏ như phòng khám: khám ngoại trú 30%, nội trú 20%; bệnh nặng và bệnh đặc biệt là 5-10%)Giám đốc NHIS Jung Ki-suck cho biết dịch vụ lần này là một mô hình hợp tác công-tư tiêu biểu, kết hợp dữ liệu công của cơ quan Nhà nước với công nghệ của khu vực tư nhân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế đáng tin cậy trong đời sống hằng ngày. Trong thời gian tới, Cơ quan Bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ nâng cao khả năng tiếp cận thông tin sức khỏe cho người dân.