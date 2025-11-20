Cơ quan Thuế Hàn Quốc thắng kiện trong vụ tranh chấp thuế với quỹ Lone Star

Photo : YONHAP News

Vào ngày 18/11 vừa qua, Trung tâm Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) có trụ sở tại Washington đã tuyên phía Chính phủ Hàn Quốc thắng kiện trong vụ kiện kéo dài 13 năm với Quỹ Lone Star của Mỹ.Ủy ban hủy phán quyết của ICSID quyết định hủy tất cả nghĩa vụ thanh toán "216,5 triệu USD tiền bồi thường gốc và khoản lãi liên quan" mà phán quyết của Hội đồng trọng tài ICSID ngày 31/8/2022 từng yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải trả cho Quỹ Lone Star.Theo tài liệu giải thích của Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 24/11, vụ tranh chấp đầu tư quốc tế với Quỹ Lone Star được chia thành hai phần lớn, gồm tranh chấp về tài chính và tranh chấp về thuế. Trong tổng số tiền 4,68 tỷ USD mà Lone Star yêu cầu Chính phủ phải bồi thường khi đâm đơn kiện, phần tranh chấp liên quan đến thuế chiếm 1,47 tỷ USD.Tuy nhiên, ngay từ phán quyết ban đầu, ICSID đã không công nhận trách nhiệm bồi thường của Chính phủ Hàn Quốc. Sau đó, Quỹ Lone Star đã kháng cáo phán quyết ban đầu, nhưng bị bác bỏ. Cơ quan Thuế cho biết từ giờ trở đi, Lone Star không có quyền kháng cáo thêm nữa và bị ấn định là thua kiện.Quyết định này của ICSID mang ý nghĩa công nhận việc Chính phủ Hàn Quốc đánh thuế đối với Lone Star, quỹ đầu tư có trụ sở trên giấy tờ đặt ở thiên đường trốn thuế, không chỉ phù hợp với tiêu chuẩn thuế quốc tế mà còn không mang tính chất phân biệt đối xử.