Thủ tướng Kim Min-seok ca ngợi chặng đường vì hòa bình, dân chủ của cố Tổng thống Kim Dae-jung

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 23/11 đã có bài phát biểu chúc mừng tại "Giải marathon Hòa bình Kim Dae-jung lần thứ 10" được tổ chức tại công viên Hòa bình World Cup (phường Sangam, quận Mapo, Seoul).Thủ tướng nhấn mạnh cả cuộc đời của cố Tổng thống Kim Dae-jung có thể ví như một cuộc đua marathon. Cố Tổng thống đã vượt qua được chặng đường đó, mở ra con đường của chủ nghĩa dân chủ, hòa bình và nhân quyền, dù phải chịu nhiều vết thương. Giờ đây, con đường mà ông Kim Dae-jung đi qua đang được tiếp nối bằng Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung.Là người thường xuyên bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cố Tổng thống Kim Dae-jung, Thủ tướng chia sẻ ông đã được học về chính trị từ cố Tổng thống, và coi đó là niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời mình.Ông Kim Dae-jung là Tổng thống thứ 8 của Hàn Quốc, nhiệm kỳ từ năm 1998-2003, chủ nhân của Giải Nobel Hòa bình năm 2000.