Tổ chức dân sự Hàn Quốc thúc đẩy tổ chức Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng quốc tế tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trong buổi thảo luận chính sách với chủ đề "Cùng đi đến Wonsan, nơi gieo lại hòa bình" tại tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ngày 24/11, Chủ tịch Hiệp hội giao lưu thể thao liên Triều Kim Kyung-sung đã trình bày kế hoạch thúc đẩy tổ chức một Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng quốc tế, bao gồm cả hai miền Nam-Bắc tại thành phố Wonsan của Bắc Triều Tiên vào năm 2026. Ông Kim cho biết Hàn Quốc và Đoàn thể dục 25/4 của miền Bắc sau khi kết thúc giải đấu tại thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc) vào năm 2018 đã thống nhất tổ chức giải đấu tiếp theo tại thành phố Wonsan.Hiệp hội giao lưu thể thao liên Triều đã liên tục tổ chức Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng quốc tế (U15) Ari Sports Cup, với sự tham gia của các đội đến từ Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và nhiều nước khác. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) vào năm 2014, sau đó diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng (Bắc Triều Tiên) vào năm 2015, thành phố Côn Minh (Trung Quốc) năm 2017 và thành phố Chuncheon (Hàn Quốc) vào năm 2018. Giải đấu này được thúc đẩy tổ chức tại thành phố Wonsan, miền Bắc vào năm 2019, nhưng đã bị hủy do đại dịch COVID-19.Ông Kim cho biết đã có một cuộc họp cấp chuyên viên không công khai với Đoàn thể dục 25/4 của Bắc Triều Tiên vào tháng 7 tại Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tham vấn cấp chuyên viên với phía Bình Nhưỡng để tổ chức giải đấu tại thành phố Wonsan. Quan chức này khẳng định việc tổ chức thành công giải đấu tại Wonsan vào năm 2026 sẽ mở ra lối đi mới cho mối quan hệ liên Triều đang bế tắc, cũng như tạo ra một cột mốc mới trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua thể thao.Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cũng gửi thư chúc mừng, khẳng định rằng Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng quốc tế (U15) Ari Sports Cup là biểu tượng của hòa giải và hợp tác liên Triều, là một dự án giao lưu vì hòa bình tiêu biểu. Ông Chung nhấn mạnh ngay cả trong những thời điểm căng thẳng quân sự gia tăng giữa hai miền, giải đấu vẫn tiếp tục được tổ chức và đóng vai trò là kênh giao lưu giữa hai miền Nam-Bắc.Bộ trưởng Chung cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp tích cực nhằm bình thường hóa quan hệ liên Triều đang bị gián đoạn bởi sự thù địch và đối đầu, cũng như khôi phục lại lòng tin đã bị sụp đổ. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tích cực hỗ trợ để các tổ chức dân sự có thể tự chủ thúc đẩy các hoạt động giao lưu và hợp tác liên Triều.