Chính phủ Hàn Quốc lập nhóm chuyên trách về hợp tác AI với UAE

Photo : YONHAP News

Ủy ban Chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia Hàn Quốc ngày 24/11 công bố về việc thành lập nhóm chuyên trách do Cố vấn hoạch định tương lai AI và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) đứng đầu, nhằm cụ thể hóa hợp tác ở lĩnh vực AI giữa Hàn Quốc và UAE, thành quả từ chuyến thăm cấp Nhà nước UAE của Tổng thống Lee Jae Myung trong tháng 11 gần đây.Tại Hội nghị các Bộ trưởng hữu quan về khoa học công nghệ lần thứ nhất diễn ra vào sáng cùng ngày, Ủy ban cho biết sẽ xây dựng một cơ chế hợp tác công-tư để cụ thể hóa thành quả hợp tác ở lĩnh vực AI với UAE, tìm kiếm các dự án hợp tác đầu tư thực chất giữa hai bên trong năm nay.Nhóm công tác sẽ chia làm 5 tổ làm việc riêng, mỗi tổ sẽ do các Bộ chủ quản phụ trách như Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông hay Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường. Các Bộ sẽ tiến cử các ủy viên cho các tổ làm việc, trong đó có cả đại diện doanh nghiệp tư nhân, đề xuất các nhiệm vụ hợp tác cụ thể với phía UAE.Để triển khai các dự án chung với Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Hàn Quốc đang xúc tiến các cuộc tham vấn trực tiếp với G42, công ty phụ trách toàn bộ ngành công nghiệp AI của UAE, và MGX, hãng tư vấn chuyên về AI và công nghệ cao của nước này.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ thúc đẩy phát triển công nghệ, giao lưu nhân lực giữa các trường đại học và nghiên cứu hai nước; đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở lĩnh vực y tế, tài chính trong nước đang gặp khó khăn trong quá trình xúc tiến đầu tư vào UAE do vấn đề quy chế.