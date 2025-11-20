Mùa đông năm nay tại Hàn Quốc được dự báo ấm hơn mọi năm

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn quốc ngày 24/11 công bố "Dự báo thời tiết ba tháng tới". Trong đó, cơ quan này dự đoán xác suất nhiệt độ tháng 12 năm nay tương tự bình quân các năm trước (0,5 đến 1,7 độ C) là 50%, xác suất cao hơn bình quân mọi năm là 30%, và xác suất thấp hơn là 20%. Trong khi đó, nhiệt độ tháng 1 và tháng 2 năm sau cũng được dự đoán là sẽ tương tự mọi năm với xác suất lần lượt là 50% và 40%, hoặc cao hơn bình quân với xác suất là 30%.Mùa đông năm nay được dự báo sẽ ấm áp tương đối do khả năng hình thành các vùng áp cao mạnh gần Hàn Quốc. Nhiệt độ mặt biển quanh khu vực bán đảo Scandinavia (Bắc Âu), một yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ mùa đông Hàn Quốc, duy trì ở mức cao hơn trung bình nhiều năm trong mùa thu năm nay. Nhiệt độ mặt biển cao làm tăng nguồn cung năng lượng nhiệt từ bầu khí quyển ở Tây Bắc Thái Bình Dương, thúc đẩy hình thành áp cao quanh Hàn Quốc.Trong khi đó, lượng tuyết phủ ở Tây Tạng năm nay cũng ít hơn trung bình, làm năng lượng nhiệt từ mặt đất truyền lên không khí tăng. Điều này dẫn tới khả năng hình thành khối áp cao và mở rộng sang khu vực Đông Á, sẽ khiến nhiệt độ mùa đông Hàn Quốc có khả năng cao hơn trung bình.Ngoài ra, xu hướng nóng lên toàn cầu cũng được coi là yếu tố khiến mùa đông năm nay dự kiến ấm hơn. Trong 53 năm qua, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc đã tăng 0,2 độ C vào tháng 12, 1,6 độ vào tháng 1 và 2,1 độ vào tháng 2.