Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỹ thông qua tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chiều ngày 24/11 (giờ địa phương) đã có buổi hội đàm thượng đỉnh tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, và thông qua tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược song phương.Trong tuyên bố chung, lãnh đạo hai nước đã tái khẳng định ý chí chung nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, niềm tin và tình hữu nghị lâu dài, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc -Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2027. Các nội dung về hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng được nêu rõ trong tiêu đề phụ của tuyên bố chung là "Di sản tình anh em, tầm nhìn cho tương lai".Tổng thống Hàn Quốc và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh cam kết chung đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại châu Á, châu Âu và các khu vực khác; cũng như khẳng định sẵn sàng hợp tác trong khuôn khổ đa phương như Liên hợp quốc, Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và nhóm MIKTA.Hai bên nhất trí rằng đối thoại, ngoại giao và tôn trọng luật pháp quốc tế là yếu tố thiết yếu để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, khẳng định lại cam kết đối với việc thiết lập hòa bình, ổn định lâu dài và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc.Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ cũng ủng hộ những nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy việc cùng chung sống hòa bình và phát triển chung trên bán đảo Hàn Quốc, thông qua việc mở rộng giao lưu liên Triều, bình thường hóa quan hệ với Bắc Triều Tiên và đạt tiến triển trong phi hạt nhân hóa; cũng như nối lại đối thoại với miền Bắc bằng các biện pháp chủ động giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin.Ngoài ra, hai bên còn hoan nghênh những tiến triển đạt được trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì những đóng góp của hiệp định này cho sự thịnh vượng chung và cấu trúc thương mại có tính tương hỗ, bổ sung lẫn nhau.Seoul và Ankara khuyến khích duy trì hợp tác dựa trên nguyên tắc thị trường và lợi ích chung trong các lĩnh vực công nghiệp, chế tạo, phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng. Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thông qua các dự án đôi bên cùng có lợi, qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ song phương và phát triển các đối tác mới.Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydro sạch, công nghệ pin và tái chế. Hai bên có chung nhận thức về tiềm năng của lĩnh vực điện hạt nhân trong việc thúc đẩy quan hệ chiến lượng song phương, nhất trí tiếp tục ủng hộ hợp tác toàn diện trong lĩnh này.Mặt khác, lãnh đạo hai nước quyết định sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, cùng nỗ lực để xúc tiến hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D), bao gồm việc xây dựng nền tảng chung về đổi mới.