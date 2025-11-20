Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt trong buổi họp báo ngày 24/11 (giờ địa phương) khẳng định Tổng thống Donald Trump không ủng hộ việc người lao động Mỹ bị thay thế, mà mong muốn các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Mỹ trong những lĩnh vực đặc thù như pin, đưa lao động chuyên môn tới Mỹ trong giai đoạn xây dựng cơ sở sản xuất.Tại buổi họp báo, sau khi giải thích về chính sách thuế quan và phục hưng ngành chế tạo của Tổng thống Trump, bà Leavitt cho biết ông Trump giữ quan điểm tinh tế và hợp lý về vấn đề thị thực H-1B. Tổng thống muốn thấy các công ty nước ngoài đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào Mỹ và đưa người lao động nước ngoài tới Mỹ để tạo ra những sản phẩm đặc thù như pin. Tổng thống mong muốn điều đó diễn ra ở giai đoạn đầu xây dựng cơ sở sản xuất và đưa nhà máy đi vào hoạt động. Nhưng về lâu dài, ông Trump luôn muốn thấy người lao động Mỹ làm những công việc đó."Lĩnh vực đặc thù như pin" mà phát ngôn viên Leavitt đề cập có thể ám chỉ công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty giải pháp năng lượng LG của Hàn Quốc tại bang Georgia, nơi từng xảy ra vụ bắt giữ tập thể lao động người Hàn hồi tháng 9 năm nay.Tổng thống Trump được cho là đang nhân vụ việc này để nhấn mạnh về sự cần thiết của thị thực H-1B dành cho lao động chuyên môn người nước ngoài, tìm cách xoa dịu sự bất mãn ngày càng gia tăng từ một bộ phận cử tri nòng cốt của ông.