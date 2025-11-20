Diễn viên gạo cội Lee Soon-jae của Hàn Quốc qua đời ở tuổi 91

Photo : YONHAP News

Diễn viên gạo cội Lee Soon-jae của Hàn Quốc đã qua đời vào rạng sáng ngày 25/11, hưởng thọ 91 tuổi.Cố nghệ sĩ Lee Soon-jae sinh ra tại thành phố Hoeryong thuộc tỉnh Bắc Hamgyeong (nay thuộc Bắc Triều Tiên) và tốt nghiệp khoa Triết học, Đại học quốc gia Seoul. Ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vở kịch đầu tay là "Beyond the Horizon" (tạm dịch "Phía bên kia chân trời") vào năm 1956 và là một trong những diễn viên lớn tuổi nhất còn hoạt động. Ông cho đến năm ngoái vẫn tham gia diễn xuất trong nhiều lĩnh vực như truyền hình, điện ảnh và kịch.Năm 2024, ông Lee đã góp mặt trong bộ phim truyền hình "Chú chó biết tuốt" (Dog Knows Everything) và giành được Giải thưởng Daesang tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024 của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vào tháng 1 năm nay. Trong bài phát biểu nhận giải, ông Lee từng xúc động chia sẻ rằng đã sống đủ lâu để thấy được ngày hôm nay. Ông luôn nghĩ rằng một ngày nào đó cơ hội sẽ đến, nên lúc nào cũng chuẩn bị và rồi được nhận giải thưởng quý báu và tươi đẹp này.Ngoài ra, diễn viên Lee trong tháng 10 năm ngoái vẫn biểu diễn trên sân khấu trong vở kịch "Trong khi chờ đợi Godot" (Waiting for Godot), nhưng ông đã phải rút khỏi vở diễn vì lý do sức khỏe. Nam diễn viên Jung Dong-hwan trong buổi lễ trao giải Giải thưởng nghệ thuật văn hóa đại chúng Hàn Quốc vào hồi tháng 10 cũng từng chia sẻ rằng tình trạng sức khỏe của thầy Lee không được tốt và thực lòng cầu cho thầy sớm bình phục.Cố nghệ sĩ Lee Soon-jae từng ba lần giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên phát thanh truyền hình Hàn Quốc, và đã trúng cử trong cuộc Tổng tuyển cử lần thứ 14 vào năm 1992 tại khu vực Jungnang, Seoul, với tư cách là ứng cử viên của đảng cầm quyền Dân chủ tự do khi đó. Ngoài ra, ông cũng từng là Giáo sư chủ nhiệm danh dự giảng dạy cho các sinh viên theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại khoa Nghệ thuật diễn xuất tại Đại học Gachon.