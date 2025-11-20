Tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc tháng 11/2025 cao nhất sau 8 năm

Photo : YONHAP News

Theo kết quả "Khảo sát xu hướng tiêu dùng tháng 11/2025" do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 24/11, chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng này đạt 112,4 điểm, tăng 2,6 điểm so với tháng trước. Đây là mức cao nhất trong 8 năm kể từ tháng 11/2017 (113,9 điểm). Chỉ số này nếu vượt ngưỡng chuẩn 100 điểm có nghĩa là tâm lý tiêu dùng đang lạc quan hơn mức trung bình dài hạn.BOK nhận định việc Chính phủ Hàn Quốc hoàn tất đàm phán thuế quan với Mỹ, cùng với tiến triển trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đã làm giảm bớt các bất ổn về thương mại, yếu tố có tác động lớn tới tâm lý tiêu dùng. Bên cạnh đó, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III năm nay vượt dự báo ban đầu và tình hình xuất khẩu tiếp tục khởi sắc cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường.Đáng chú ý, chỉ số triển vọng kinh tế trong tương lai gần, thể hiện triển vọng kinh tế sau 6 tháng tới, đạt 102 điểm, tăng tới 8 điểm so với tháng trước. Chỉ số đánh giá tình hình kinh tế hiện tại cũng tăng 5 điểm, lên mức 96 điểm, nhờ tác động tích cực từ tăng trưởng xuất khẩu. Ngược lại, chỉ số triển vọng giá nhà giảm 3 điểm xuống còn 119 điểm, do đà tăng giá căn hộ chung cư ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô chững lại sau gói biện pháp ngày 15/10 của Chính phủ.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng giữ ở mức 2,6%, tương đương tháng trước. Đây là chỉ số thể hiện nhận định về mức tăng giá tiêu dùng sau một năm tới.Với việc rủi ro bên ngoài giảm bớt và nền kinh tế thực có dấu hiệu phục hồi, niềm tin của người tiêu dùng đối với tình hình kinh tế chung đang dần được cải thiện.