Lãnh đạo Nhà Trắng thông báo sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4/2026

Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm tốt đẹp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào cùng ngày.Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời ông sang thăm Bắc Kinh vào tháng 4 năm sau, và ông đã vui vẻ nhận lời. Đồng thời, lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ cũng vào tháng 4 năm tới, sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump.Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức nhận lời mời thăm Mỹ hay chưa.Nếu ông Trump thăm Bắc Kinh vào tháng 4 năm sau, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm sang Trung Quốc sau hơn 8 năm kể từ tháng 11/2017, nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của ông Trump.Trước đó, vào tháng 4/2017, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thăm Mỹ và gặp ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. Tuy nhiên, chuyến thăm này của lãnh đạo Trung Quốc không mang tính chất là chuyến thăm cấp Nhà nước. Lần này, nếu Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ, thì năm 2026 sẽ là một năm lịch sử khi lãnh đạo hai cường quốc cùng có chuyến thăm nước đối phương.Cuộc điện đàm nói trên giữa lãnh đạo Trung-Triều nhằm mục đích rà soát lại các nội dung thỏa thuận đạt được trong cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Busan, Hàn Quốc ngày 30/10 vừa qua, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Ông Trump cho biết hai bên đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc cập nhật một cách chính xác các nội dung thỏa thuận đã đạt được, từ đó có thể tập trung vào một "bức tranh rộng lớn hơn". Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng đã nhất trí về tầm quan trọng của việc trao đổi thường xuyên.Còn theo hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc, tại cuộc hội đàm trên, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá quan hệ Mỹ-Trung nhìn chung đã "ổn định và cải thiện" sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Busan. Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington nếu hợp tác thì sẽ cùng có lợi, nếu đối đầu thì cùng bị tổn hại, một thực tế đã được chứng minh qua thời gian. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai bên duy trì xu hướng thịnh vượng chung, mở rộng hợp tác, thu hẹp các vấn đề mâu thuẫn.