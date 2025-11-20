44 nước thành viên Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp ứng phó với nạn buôn người

Photo : YONHAP News

Trước thềm tổ chức hội nghị cấp cao về ứng phó với nạn buôn người của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), 44 nước thành viên của Liên hợp quốc gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và các nước Đông Nam Á ngày 24/11 (giờ địa phương) đã mở một cuộc họp ngắn và thông qua tuyên bố chung.Trong tuyên bố chung, các bên nhấn mạnh các đối tượng phạm tội buôn người đang lợi dụng xung đột, khó khăn kinh tế và các nền tảng kỹ thuật số để mở rộng mạng lưới, trong khi các nạn nhân phải chịu đựng đau khổ từ các hành vi cưỡng chế lao động, bóc lột tình dục và các hình thức vi phạm nhân quyền khác. Vì vậy, không một nước nào có thể thoát khỏi thực tế này.Các nước cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng gia tăng nạn buôn bán người sử dụng công nghệ như lừa đảo trực tuyến, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Điều này khiến mối lo ngại về nhân quyền và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng hơn. Theo đó, cộng đồng cuốc tế cần phối hợp ứng phó trong tình trạng cấp bách này.Tuyên bố chung cho rằng để ứng phó toàn diện với nạn buôn người, cộng đồng quốc tế cần phòng ngừa, trừng phạt, bảo vệ và phối hợp với nhau; bao gồm việc nâng cao nhận thức của người dân, xác định nạn nhân, tăng cường thực thi pháp luật, đảm bảo khả năng tiếp cận tư pháp và cứu trợ. Các nước cũng nhấn mạnh đến tính cần thiết của việc hợp tác trên toàn cầu và cả trong khu vực, với sự tham gia của Chính phủ, khu vực tư nhân và tổ chức xã hội dân sự.Đoàn đại diện Hàn Quốc tại Liên hợp quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã dẫn dắt tổ chức buổi họp và soạn thảo tuyên bố chung lần này. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức các cuộc họp cấp cao 4 năm một lần từ năm 2013 nhằm rà soát việc thực hiện "Kế hoạch hành động toàn cầu để ứng phó với nạn buôn người" được thông qua vào năm 2010.