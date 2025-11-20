Nhóm tin tặc của Bắc Triều Tiên và Nga có dấu hiệu hợp tác với nhau

Photo : YONHAP News

Theo chuyên trang chính trị Politico của Mỹ ngày 25/11, công ty an ninh mạng kỹ thuật số Gen (đặt trụ sở tại bang Arizona, Mỹ) đã phát hiện nhóm tin tặc Lazarus của Bắc Triều Tiên và nhóm Gamaredon của Nga đang chia sẻ máy chủ và chiến thuật tấn công mạng.Nhóm tin tặc Lazarus, đối tượng đứng đằng sau các vụ đánh cắp tiền mã hóa, được cho là có liên hệ với Tổng cục trinh sát miền Bắc. Trong khi đó, nhóm Gamaredon là đơn vị đã liên tục tấn công hệ thống mạng của Chính phủ Ukraine và được cho là có liên hệ với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).Các chuyên gia phân tích tại Gen cho biết trong quá trình theo dõi hoạt động chia sẻ máy chủ điều khiển mã độc thông qua kênh Telegram của nhóm Gamaredon, đã phát hiện một trong những máy chủ đó đang được nhóm Lazarus sử dụng. Ngoài ra, phiên bản mã độc có liên quan đến nhóm tin tặc Lazarus cũng xuất hiện trên một máy chủ do nhóm Gamaredon điều hành. Theo đó, hai nhóm có khả năng cao là đang hợp tác trực tiếp và đang chia sẻ hệ thống với nhau.Tuy nhiên, cũng có khả năng một trong hai nhóm cố ý bắt chước nhóm còn lại. Công ty kỹ thuật số Gen nhận định nhóm Gamaredon có thể đang nghiên cứu kỹ thuật của nhóm tin tặc Lazarus, nhóm nổi tiếng với các vụ đánh cắp tiền mã hóa. Chuyên trang chính trị Politico cho biết khả năng các nhóm tin tặc có liên quan đến chính quyền mỗi nước này chia sẻ mã độc với nhau là rất thấp. Nếu nội dung báo cáo của công ty Gen là chính xác, điều này có thể cho thấy Nga và Bắc Triều Tiên đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mới, sau khi đã tăng cường hợp tác trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine.Ngoài ra, Gen còn cho biết đây là trường hợp chưa từng có vì chưa có một ví dụ nào về việc hai nước hợp tác trong một cuộc tấn công hệ thống máy tính tinh vi và kéo dài liên tục ở cấp quốc gia.Bình Nhưỡng đã tăng cường hợp tác quân sự với Matxcơva, bao gồm điều quân đến hỗ trợ Nga trong chiến tranh Nga-Ukraine. Tổng cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine gần đây cũng cho biết Bắc Triều Tiên có kế hoạch đưa hàng nghìn lao động sang Nga để hỗ trợ sản xuất máy bay không người lái tự sát.