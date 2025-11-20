Cộng đồng người Hàn tại Venezuela tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn

Photo : YONHAP News

Cộng đồng người Hàn đang sinh sống và làm việc tại Venezuela đang nỗ lực đẩy mạnh mạng lưới an toàn, theo dõi sát sao các động thái gây sức ép cao độ của Mỹ đối với Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.Một lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc có hơn 10 năm hoạt động tại Venezuela cho biết hiện tại, bầu không khí tại đây chưa có sự hỗn loạn nào lớn, nhưng nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ. Người dân địa phương cũng đang trong tình trạng tích trữ lương thực, nhưng không bằng thời điểm nổ ra các cuộc biểu tình chống Chính phủ sau khi ông Maduro đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm ngoái, bị nghi ngờ là có gian lận trong quá trình kiểm phiếu.Hiện tại có khoảng 100 người Hàn Quốc đang sinh sống hoặc tạm trú tại Venezuela vì lý do công việc. Cộng đồng người Hàn tại đây đang liên tục chia sẻ tình hình qua mạng xã hội, kiểm tra sự an toàn của nhau.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Venezuela cũng đang tăng cường các hoạt động bảo vệ công dân cùng với Hội người Hàn tại địa phương, như chỉ định ba địa điểm trú ẩn an toàn trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Đại sứ quán cũng khuyến nghị mỗi gia đình chuẩn bị sẵn nước uống, thực phẩm và các nhu yếu phẩm dự phòng.Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Venezuela đang gia tăng sau quyết định tăng cường binh lực của Chính phủ Tổng thống Donald Trump với lý do để phục vụ "cuộc chiến chống buôn lậu ma túy" từ Venezuela.Quân đội Mỹ đã trực tiếp tấn công một tàu được xác định là "tàu vận chuyển ma túy", khiến hơn 80 người thiệt mạng, đồng thời triển khai thêm một hạm đội dẫn đầu bởi tàu sân bay hạt nhân lớn nhất thế giới Gerald R. Ford tới vùng biển Caribe, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Venezuela. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã khuyến nghị công dân nước này đang cư trú tại Venezuela nên rời đi ngay lập tức.Thêm vào đó, trên trang chủ, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố đã chỉ định băng đảng Mặt trời (Cartel de los Soles), một tổ chức tội phạm quốc tế hoạt động tại Venezuela là "tổ chức khủng bố nước ngoài". Chính phủ Mỹ xác định Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là thủ lĩnh của băng đảng này.Trong khi đó, phía Venezuela kiên quyết phủ nhận sự tồn tại của băng đảng, chỉ trích những cáo buộc của Chính phủ Trump là bịa đặt vô lý nhằm biện minh cho sự can thiệp phi pháp vào Venezuela.