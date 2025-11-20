Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo tổ chức trên chuyên cơ Không quân 1 trên đường bay tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Bắc Triều Tiên đang từ chối mọi hình thức tiếp xúc và đối thoại với Hàn Quốc. Tình hình đang cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần xảy ra xung đột bột phát lúc này là sẽ không còn cách giải quyết.Tổng thống nhấn mạnh dù là giữa hai quốc gia thù địch đến đâu thì vẫn có đường dây nóng, kênh liên lạc khẩn cấp. Vậy nhưng tất cả các kênh liên lạc giữa hai miền Nam-Bắc hiện nay đều đã bị cắt đứt. Điều này hoàn toàn không hề mang lại lợi ích quốc gia cho Hàn Quốc.Tổng thống nói thêm rằng hiện tại, Bắc Triều Tiên đang dựng hàng rào dây thép gai ba lớp dọc theo ranh giới quân sự liên Triều, một điều chưa từng xảy ra trong hàng chục năm qua kể từ sau khi hai bên ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953.Trong nhiệm kỳ của chính quyền tiền nhiệm, tất cả các tuyến đường sắt, đường bộ dẫn sang Bắc Triều Tiên đã bị phá hủy. Quân đội miền Bắc đã dựng lại các trạm gác mà hai miền từng nhất trí phá dỡ trước đó, chôn mìn gần biên giới. Miền Bắc còn gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch, kẻ thù truyền kiếp, cắt đứt tất cả các kênh liên lạc.Tuy nhiên, ông Lee nhấn mạnh tuyệt đối không thể biến những vấn đề liên quan đến thống nhất, an ninh, lợi ích quốc gia thành tranh cãi chính trị. Theo ông, nếu từ bỏ và duy trì đường lối chính sách cứng rắn với miền Bắc thì tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Càng những lúc như vậy, Chính phủ càng phải kiên nhẫn, đảm bảo năng lực răn đe và sức mạnh quốc phòng vững chắc để có thể kiềm chế các động thái khiêu khích của miền Bắc. Trên cơ sở đó, hai miền mới có thể trao đổi, đối thoại và thuyết phục lẫn nhau. Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ đương nhiệm sẵn sàng đối thoại với miền Bắc bất cứ lúc nào.Cuối cùng, Tổng thống chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang sản xuất 10-20 đầu đạn hạt nhân mỗi năm cũng như ngày càng nâng cao năng lực phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Do đó, ngay lúc này, chỉ riêng việc đóng băng hạt nhân vẫn có lợi cho tất cả. Mục tiêu tiếp theo trong trung hạn là cắt giảm, và mục tiêu dài hạn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn.