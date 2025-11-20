Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy cắt giảm bụi nhỏ trong mùa đông năm 2025

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 24/11 đã chủ trì cuộc họp lần thứ 17 của Ủy ban đối sách đặc biệt về bụi nhỏ, để xem xét "Kế hoạch thực hiện chế độ quản lý bụi nhỏ theo mùa lần thứ 7", áp dụng từ tháng 12 tới đến tháng 3 năm sau. Đây là giai đoạn được dự báo có nồng độ bụi nhỏ tăng cao.Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định triển khai các biện pháp bổ sung nhằm giảm nồng độ bụi nhỏ trong mùa đông sắp tới và mùa xuân năm sau. Chính phủ đặt mục tiêu giảm nồng độ trung bình bụi siêu nhỏ xuống còn 19 ㎍/㎥, cải thiện 5% so với giai đoạn triển khai kế hoạch lần thứ 6.Cụ thể, Hàn Quốc dự kiến cho ngừng hoạt động tối đa 17 nhà máy điện chạy bằng than đá, nguyên nhân chính gây ra bụi nhỏ, tăng 2 nhà máy so với kế hoạch của năm ngoái, cũng như giới hạn công suất hoạt động xuống 80% đối với tối đa 46 nhà máy điện này. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ phối hợp với các ban ngành hữu quan để tiến hành rà soát thực tế chất lượng không khí trong nhà tại nhà trẻ, viện dưỡng lão và trường học, đồng thời hỗ trợ thay thế thiết bị lọc không khí tại các cơ sở này.Tại các khu vực như thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Busan và Sejong, việc sử dụng máy móc xây dựng cũ sẽ bị hạn chế tại tất cả các công trường xây dựng. Đặc biệt, công tác đo lường nồng độ bụi tại các công trường lớn ở khu vực thủ đô cũng sẽ được thực hiện thường xuyên.Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ rà soát tình hình thực hiện thông qua Văn phòng điều phối Nhà nước, và sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp theo từng cấp độ cảnh báo nguy cơ theo đúng hướng dẫn khi xảy ra nồng độ bụi nhỏ ở mức cao.