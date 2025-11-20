Seoul và Ankara ký biên bản ghi nhớ về hợp tác tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Bộ Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc Kwon Oh-eul và Bộ trưởng Bộ Gia đình và dịch vụ xã hội Thổ Nhĩ Kỳ Mahinur Ozdemir Goktas ngày 24/11 (giờ địa phương) tại Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trong việc tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Thổ Nhĩ Kỳ của ông Lee. Theo biên bản ghi nhớ này, Chính phủ hai nước sẽ hợp tác trong các lĩnh vực như hỗ trợ phúc lợi xã hội và kinh tế cho cựu chiến binh và gia đình liệt sĩ; hỗ trợ cựu chiến binh và thân nhân trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, nghệ thuật và văn hóa; giao lưu thế hệ con cháu của cựu chiến binh hai nước; cũng như hỗ trợ hoạt động của các tổ chức cựu chiến binh.Để thực hiện những nội dung này, hai bên nhất trí sẽ tổ chức các buổi gặp thường kỳ giữa cơ quan hai nước, thúc đẩy hoạt động giao lưu giữa các chuyên gia và tổ chức hội thảo chuyên đề, để chia sẻ thông tin, tài liệu và kinh nghiệm giữa các cơ quan.Bộ trưởng Kwon khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để tình hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia trở nên bền chặt hơn nữa, cũng như để hai nước có thể trở thành đối tác hợp tác trong tương lai thông qua chính sách về người có công và cựu chiến binh. Về phần mình, Bộ trưởng Goktas chia sẻ Thổ Nhĩ Kỹ là nước lớn thứ 4 khi cử nhiều binh lính tham gia hỗ trợ Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên. Ankara cảm thấy rất tự hào về mối liên kết sâu sắc với Seoul.Ngoài ra, ông Kwon một ngày trước cũng đã đến thăm nhà riêng của một cựu chiến binh Thổ Nhĩ Kỹ tại thủ đô Ankara để thăm hỏi và trao tặng bảng danh hiệu "Ngôi nhà của cựu chiến binh". Trên bảng danh hiệu có ghi dòng chữ "Xin bày tỏ lòng biết ơn và kinh trọng tới cựu chiến binh trong chiến tranh Triều Tiên vì đã có đóng góp to lớn trong việc bảo vệ tự do và hòa bình của Hàn Quốc".Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia cử quân lớn thứ 4 hỗ trợ Hàn Quốc tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên, sau Mỹ, Anh và Canada, với tổng cộng 21.212 binh sĩ. Trong chiến tranh, 900 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã hy sinh và 1.155 người bị thương.