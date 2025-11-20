Công tác chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa đẩy Nuri lần 4 diễn ra thuận lợi

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ (KASA) và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết vào lúc 1 giờ 36 phút chiều ngày 25/11, công tác dựng và cố định tên lửa đẩy Nuri trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla) đã được hoàn tất.Vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, tên lửa Nuri đã được vận chuyển bằng xe chuyên dụng tự hành (transporter) từ nhà xưởng lắp ráp tổng hợp bên trong Trung tâm vũ trụ Naro tới khu vực bệ phóng. Sau đó, tên lửa đã di chuyển quãng đường 1,8 km đến bệ phóng số 2 trong vòng 1 tiếng 42 phút. Nuri được đặt lên thiết bị dựng tên lửa gọi là “erector”, để dựng thẳng đứng trên bệ phóng và sau đó được cố định trên bệ. Phần dưới của tên lửa được cố định chắc chắn bằng thiết bị cố định mặt đất (VHD). Thiết bị này sẽ gỡ bỏ chế độ cố định khi động cơ tên lửa đạt lực đẩy tối đa ngay trước khi phóng.Các công tác chuẩn bị phóng tiếp theo đang được triển khai, như kết nối cáp cung cấp năng lượng và nhiên liệu, kiểm tra độ kín khí. KARI cho biết nếu không có sự cố nào trong quá trình chuẩn bị, công tác lắp đặt tên lửa Nuri lên bệ phóng sẽ được tiến hành tới tối muộn ngày 25/11. Tuy nhiên, lịch trình có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết. Nếu không được hoàn tất trong ngày, KARI sẽ tiến hành các công tác bổ sung vào sáng ngày mai, để vẫn phóng theo đúng kế hoạch. Thời điểm phóng dự kiến là vào rạng sáng ngày 27/11 nên vẫn còn thời gian chuẩn bị trong sáng ngày mai 26/11.Cơ quan Hàng không vũ trụ sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban quản lý phóng tên lửa Nuri vào chiều ngày 26/11 để quyết định về việc nạp nhiên liệu cho tên lửa. Ngoài ra, KASA sẽ xem xét tổng thể tình hình chuẩn bị về mặt kỹ thuật, điều kiện thời tiết, khả năng va chạm với vật thể ngoài không gian, để ấn định lần cuối thời điểm vụ phóng lần 4 tên lửa Nuri.