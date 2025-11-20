Công đoàn công ty Seoul Metro tuyên bố đình công từ ngày 12/12

Photo : YONHAP News

Công đoàn công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro), đơn vị vận hành các tuyến tàu điện ngầm từ số 1 đến 8 tại Seoul, ngày 25/11 đã mở buổi họp báo, công bố tiến hành tổng đình công từ ngày 12/12 tới nếu sự an toàn của người lao động không được đảm bảo.Phía công đoàn yêu cầu công ty Seoul Metro phải dừng ngay kế hoạch cắt giảm nhân lực quy mô lớn và giải quyết vấn đề cắt giảm lương một cách vô lý.Các vấn đề tranh cãi chính giữa phía công ty và công đoàn bao gồm việc tăng lương, tái cơ cấu, quy mô tuyển dụng mới. Công đoàn cho biết đã tham gia quá trình hòa giải tranh chấp với công ty thông qua Ủy ban hòa giải lao động Seoul, nhưng đã hết thời hạn pháp luật quy định, và Ủy ban đã ra quyết định "ngừng hòa giải".Trước đó, theo kết quả bỏ phiếu tiến hành với các thành viên công đoàn Seoul Metro, có 83,5% tán thành đấu tranh tập thể, tạo cơ sở để phía công đoàn có thể tiến hành đình công.