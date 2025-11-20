Khai trương Viện Giáo dục Hàn Quốc tại Indonesia

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đã khai trương Viện Giáo dục Hàn Quốc tại Jakarta (Indonesia) vào ngày 25/11, nhằm phục vụ các hoạt động giáo dục cho người Hàn Quốc ở nước ngoài cũng như thu hút du học sinh.Viện Giáo dục Hàn Quốc là cơ sở giáo dục đặt ở nước ngoài do Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc thành lập, nhằm mục đích hỗ trợ trọng điểm giáo dục về tính chỉnh thể và giáo dục suốt đời cho công dân Hàn Quốc ở nước ngoài.Với các quốc gia mà Hàn quốc lên chiến lược thu hút du học sinh, Viện Giáo dục Hàn Quốc còn đóng vài trò là nền tảng hỗ trợ chính thức về du học Hàn Quốc, cũng như là cứ điểm giảng dạy tiếng Hàn.Từ cơ sở đầu tiên đặt tại Nhật Bản vào thập niên 1960, cho tới nay, đã có 47 Viện Giáo dục Hàn Quốc được thành lập tại 22 nước trên toàn thế giới. Cơ sở tại Indonesia lần này là nơi thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á, sau hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam.Indonesia là một quốc gia có 270 triệu người, xếp thứ 4 thế giới, và hiện có khoảng 27.300 người Hàn Quốc đang sinh sống. Người dân nước này thể hiện sự quan tâm rất lớn tới Hàn Quốc dưới sức hút của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu).Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự kiến sẽ thành lập thêm Trung tâm thu hút du học sinh tại Indonesia, để tập trung giảng dạy tiếng Hàn và thu hút học sinh tới Hàn Quốc học tập.