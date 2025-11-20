Cảnh báo về dịch tả lợn châu Phi được nâng lên mức cao nhất trên toàn Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch tả lợn châu Phi của Hàn Quốc ngày 25/11 cho biết đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một trang trại nuôi lợn ở thành phố Dangjin, tỉnh Nam Chungcheong.Trước tình hình này, Ủy ban đã nâng mức cảnh báo trên toàn quốc lên mức cao nhất là "nghiêm trọng". Theo đó, toàn bộ nhân viên và phương tiện liên quan đến các cơ sở chăn nuôi như trang trại nuôi lợn, lò mổ và nhà máy thức ăn chăn nuôi trên toàn quốc, bao gồm cả khu vực phát hiện dịch bệnh, đều bị cấm di chuyển trong vòng 48 tiếng kể từ ngày 25/11, nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh giữa các trang trại.Đây là ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được ghi nhận tại tỉnh Nam Chungcheong, cũng như là ca nhiễm thứ 6 trong năm nay, xảy ra sau hai tháng kể từ khi ca nhiễm bệnh được phát hiện tại huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi vào tháng 9 vừa qua. Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch tả lợn châu Phi đã cử đội phòng dịch ban đầu và nhóm điều tra dịch tễ đến hiện trường, phong tỏa trang trại không cho người và phương tiện ra vào, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch khẩn cấp như tiêu hủy lợn, khử trùng và điều tra dịch tễ.Để ngăn chặn virus lan rộng trong khu vực phát sinh dịch bệnh, 31 thiết bị khử trùng đã được tổng huy động để diệt khuẩn cho 313 trang trại nuôi lợn tại thành phố Dangjin và ba địa phương, cùng các tuyến đường lân cận. Các đợt xét nghiệm chi tiết khẩn cấp cũng đang được thực hiện tại 30 trang trại lợn trong bán kính 10 km từ ổ dịch, và 106 trang trại có liên hệ dịch tễ với nơi nhiễm bệnh.Ủy ban cho biết trong vòng 7 ngày sẽ hoàn tất các đợt kiểm tra lâm sàng và xét nghiệm chi tiết trong hai đợt đối với tổng cộng 136 trang trại lợn nằm trong vùng kiểm soát dịch và có liên quan dịch tễ. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng sẽ tiếp tục kiểm tra lâm sàng một lần một tuần cho đến khi lệnh hạn chế di chuyển được dỡ bỏ.Chính quyền địa phương cũng sẽ tiến hành kiểm tra lâm sàng và xét nghiệm chi tiết mỗi khi lợn được di chuyển từ các trang trại đến lò mổ trong khu vực được chỉ định.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc nhấn mạnh các ca nhiễm bệnh trước đó đều xuất hiện ở khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi, nhưng lần này lại xảy ra tại tỉnh Nam Chungcheong, nơi có quy mô chăn nuôi lợn lớn nhất cả nước. Vì vậy, dịch bệnh có khả năng lây lan trên toàn quốc, nên tất cả các nguồn nhân lực và vật dụng đều cần được tổng huy động để ngăn chặn dịch bùng phát thêm.Theo Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch tả lợn châu Phi, tổng số lợn bị tiêu hủy trong đợt dịch lần này là 1.423 con, chiếm chưa đến 0,01% so với tổng đàn heo trên toàn quốc. Vì vậy, ổ dịch này không gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cấp thịt lợn. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình cung cầu trong thời gian tới.