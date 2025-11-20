Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác vận tải biển với Đan Mạch và IMO

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Chun Jae-soo sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công nghiệp, kinh doanh và tài chính Đan Mạch vào ngày 26/11, ký kết "Thỏa thuận hợp tác tuyến đường vận tải biển xanh và kỹ thuật số Hàn Quốc-Đan Mạch".Ngoài ra, Bộ trưởng Chun cũng dự kiến họp với lãnh đạo công ty vận tải biển toàn cầu Maersk, Hiệp hội vận tải biển Đan Mạch, và lãnh đạo Cục Hàng hải Đan Mạch, thảo luận về các dự án hợp tác như khai thác tuyến đường vận tải biển Bắc Cực.Tiếp đó, ông Chun sẽ thăm tiếp London, Anh để tham dự khóa họp thứ 34 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) diễn ra từ ngày 27-28/11. Tại đây, Bộ trưởng dự kiến sẽ gặp Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez, Bộ trưởng Giao thông Singapore Jeffrey Siow, kêu gọi sự ủng hộ để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Hội nghị đại dương Liên hợp quốc lần thứ 4 vào năm 2028.Bộ trưởng Chun khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để cụ thể hóa hợp tác với cộng đồng quốc tế, nhằm khai thác thành công tuyến đường biển Bắc Cực, một trong các bài toán trọng tâm hàng đầu của Chính phủ Hàn Quốc.