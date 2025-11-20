Nội dung chính trong dự thảo sửa đổi Luật công chức của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cải cách nhân sự Hàn Quốc ngày 25/11 đăng công báo dự thảo sửa đổi Luật công chức. Theo nội dung sửa đổi, công chức có con dưới 12 tuổi (tương đương lớp 6 bậc tiểu học của Hàn Quốc) sẽ được hưởng trợ cấp con nhỏ, thay vì dưới 8 tuổi (lớp 2 tiểu học) như luật hiện hành. Thay đổi này chỉ áp dụng với công chức, còn người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn là dưới 8 tuổi.Một nội dung sửa đổi khác là cho phép công chức có thể xin nghỉ phép để điều trị hiếm muộn, thay vì phải dùng nghỉ phép ốm đau như hiện tại.Đáng chú ý, Điều 57 luật hiện hành quy định về "nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh cấp trên của công chức" được đổi thành "nghĩa vụ tuân theo sự chỉ huy, giám sát của cấp trên". Cụ thể, khi thực hiện công việc, công chức phải tuân theo sự chỉ huy, giám sát của cấp trên, và có thể đưa ra ý kiến cụ thể của bản thân, nếu nhận thấy mệnh lệnh của cấp trên là vi phạm pháp luật thì có thể từ chối thực hiện. Các hành vi đối xử bất lợi do công chức từ chối thực hiện mệnh lệnh vi phạm pháp luật đều bị cấm.Như vậy là điều khoản về "nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh của cấp trên" được lần đầu đưa vào Luật công chức năm 1949 sẽ biến mất sau 76 năm. Cơ quan Cải cách nhân sự nhấn mạnh nội dung sửa đổi này mang ý nghĩa là công chức phải đưa ra quyết định một cách hợp lý dựa trên đối thoại và thảo luận, và phải hoàn thành nhiệm vụ theo đúng pháp luật.Cơ quan Cải cách nhân sự sẽ lấy ý kiến của người dân về dự thảo sửa đổi trong thời gian đăng công báo từ nay tới hết ngày 22/12. Sau đó, Chính phủ sẽ tiến hành tổng hợp ý kiến và dự kiến trình lên Quốc hội dự thảo sửa đổi vào cuối năm nay. Sau khi dự thảo được Quốc hội thông qua, Cơ quan Cải cách nhân sự dự kiến sẽ áp dụng 6 tháng hướng dẫn thi hành luật mới, và bắt đầu chính thức áp dụng trong năm sau.