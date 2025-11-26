Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Nuri lần 4

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ (KASA) và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết vụ phóng tên lửa đẩy Nuri lần 4 đã diễn ra thành công vào lúc 2 giờ 40 phút sáng ngày 27/11. Nuri là tên lửa do Hàn Quốc tự phát triển nhằm nâng cao năng lực vận chuyển vũ trụ.Tên lửa Nuri trước đó dự kiến được phóng vào lúc 0 giờ 55 phút sáng ngày 27/11 nhưng đã bị hoãn lại vào phút chót và được phóng lên vũ trụ vào lúc 1 giờ 13 phút sáng cùng ngày. Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc lý giải nguyên nhân hoãn thời gian là do trong quá trình chuẩn bị thực hiện vụ phóng vào khoảng 0 giờ 11 phút sáng, một thiết bị cảm biến đo áp suất trên một trong các cánh tay của tháp kết nối dây cáp "Umbilical" với tên lửa Nuri đã không truyền tín hiệu bình thường. Thiết bị cảm biến này cần truyền tín hiệu chính xác thì mới có thể thực hiện bước tiếp theo là thu lại cánh tay của tháp. Do đó trong quá trình xử lý sự cố, cơ quan này đã quyết định chọn thời điểm phóng là vào 1 giờ 13 phút sáng, thời gian muộn nhất có thể trong khung giờ hoạt động của vệ tinh chính lắp trên tên lửa Nuri, tức vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3.Theo phân tích sơ bộ dữ liệu truyền từ xa ghi lại thông tin quá trình bay của tên lửa sau khi phóng, KARI xác nhận tên lửa Nuri đã tách và đưa thành công vệ tinh chính cùng 12 vệ tinh siêu nhỏ lên quỹ đạo mục tiêu ở độ cao 600 km. Quá trình đốt động cơ đẩy của tầng 1, tầng 2 và tầng 3 tên lửa, cũng như việc tách lớp vỏ bảo vệ đều được thực hiện bình thường.Như vậy, Hàn Quốc đã hoàn tất vụ phóng này sau 18 phút 25 giây, nhanh hơn thời gian dự kiến là 21 phút 24 giây, do hiệu suất đốt cháy của cả ba tầng đều cao hơn so với giá trị dự tính, giúp các giai đoạn tách tầng diễn ra sớm hơn. Tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ cũng được rút ngắn nhờ hiệu suất động cơ cao.Vệ tinh chính là vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3 đã thành công liên lạc lần đầu tiên với trạm mặt đất tại trạm nghiên cứu Sejong của Hàn Quốc ở Nam Cực vào khoảng 1 giờ 55 phút sáng. Các hoạt động như việc triển khai pin Mặt trời đều diễn ra bình thường. 12 vệ tinh siêu nhỏ được phóng cùng sẽ lần lượt liên lạc với trạm mặt đất theo lịch trình truyền nhận riêng để kiểm tra tình trạng hoạt động.Với vụ phóng thành công này, Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa Nuri ba lần liên tiếp. Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc cho biết điều này một lần nữa chứng minh độ tin cậy của tên lửa Nuri và năng lực vận chuyển không gian vũ trụ độc lập của Hàn Quốc. Vụ phóng này cũng có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tư nhân Hanwha Aerospace tham gia toàn diện vào quá trình sản xuất, lắp ráp và vận hành phóng.KASA cũng cho biết từ nay đến năm 2027 sẽ phóng tên lửa Nuri thêm hai lần nữa, cũng như thúc đẩy phát triển tên lửa thế hệ mới có hiệu suất cao hơn nhằm nâng cao năng lực phát triển vũ trụ của Hàn Quốc.