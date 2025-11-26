Hơn 80 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh), tờ Sing Tao Daily (Nhật báo Tinh Đảo) và tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 27/11 đồng loạt đưa tin cho biết một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại khu chung cư cao 32 tầng Wang Fuk Court (Hồng Phú Uyển) ở khu Tai Po (Đại Bộ), phía Bắc Hong Kong vào chiều một ngày trước.Chính quyền Hong Kong trong buổi họp báo chiều ngày 27/11 cho biết 279 người vẫn đang mất tích, được cho là bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà. Toàn bộ ngọn lửa của 7 tòa nhà đã được khống chế sau 27 tiếng kể từ khi xảy ra vụ việc. Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ và đang tiến hành điều tra ba người đàn ông với cáo buộc về tội ngộ sát.Lực lượng cứu hỏa tại địa phương cho biết tính đến 0 giờ ngày 28/11, số người thiệt mạng đã tăng lên 83 người, trong đó có một lính cứu hỏa tham gia công tác dập lửa và hai người Indonesia. Số người bị thương hiện tại được ghi nhận tạm thời là 76 người, trong đó có 11 lính cứu hỏa.Vụ hỏa hoạn lần này có thể trở thành vụ thảm họa cháy nổ nghiêm trọng nhất tại Hong Kong kể từ khi chủ quyền nước này được chuyển giao về cho Trung Quốc vào năm 1997. Hong Kong vào 6 giờ 22 phút chiều ngày 26/11 đã nâng cảnh báo cháy lên mức báo động số 5, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo của nước này. Đây là lần đầu tiên cảnh báo cấp 5 được ban hành tại nước này kể từ vụ cháy hộp đêm khiến 4 người thiệt mạng và 55 người bị thương vào năm 2008.Khu chung cư Hồng Phú Uyển gồm tổng cộng 8 tòa nhà với khoảng 2.000 hộ gia đình và 4.800 cư dân. Khu Đại Bộ là khu vực ngoại ô giáp ranh với Trung Quốc, có dân số khoảng 300.000 người. Hong Kong đã điều xe buýt để sơ tán người dân, mở trường học gần đó làm nơi lánh nạn tạm thời và tiếp nhận khoảng 900 người. Vụ cháy xảy ra khi công trình vẫn đang trong quá trình tu sửa quy mô lớn bắt đầu từ tháng 7/2024. Ngọn lửa lan nhanh dọc theo giàn giáo tre và lưới an toàn công trình ở bên ngoài tòa nhà, hình thành cột lửa lớn.Trong một tin liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27/11 cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Hàn Quốc nào bị thiệt hại trong vụ cháy này. Cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Hong Kong đang tiếp tục liên lạc với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình về thiệt hại của công dân Hàn Quốc.