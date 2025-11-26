Tổng giám đốc UNESCO lo ngại về kế hoạch tái phát triển trước Jongmyo của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cục trưởng Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc Huh Min ngày 26/11 đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Khaled El-Enany tại Paris, Pháp.Trong buổi gặp, Tổng giám đốc El-Enany đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về kế hoạch tái phát triển, xây dựng các tòa nhà cao tầng trước Jongmyo (Tông Miếu) của Hàn Quốc. Quan chức này đề nghị Seoul cam kết không triển khai xây dựng các tòa nhà cao tầng cho đến khi công tác đánh giá tác động di sản thế giới được hoàn tất. Trung tâm di sản thế giới của UNESCO trước đó đã gửi văn bản chính thức đến Hàn Quốc, khuyến nghị Seoul nhất định phải tiến hành đánh giá tác động trước khi tiến hành kế hoạch xây dựng.Ông Huh cho biết đã giải thích với Tổng giám đốc El-Enany về các biện pháp mà Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy nhằm duy trì vị thế di sản thế giới của Jongmyo. Ông El-Enany cũng bày tỏ sự ủng hộ tích cực đối với những nỗ lực này của Hàn Quốc.Hai bên cũng đã thảo luận về tình hình chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO, dự kiến tổ chức vào tháng 7/2026 tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Tổng Giám đốc UNESCO thể hiện sự kỳ vọng lớn vì đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai tổ chức kỳ họp này, đồng thời cam kết sẽ hợp tác tích cực để đảm bảo kỳ họp được diễn ra thành công.Ngoài ra, Cục trưởng Huh còn nhấn mạnh rằng Chính phủ Hàn Quốc đã đóng góp hơn 9 triệu USD cho UNESCO kể từ năm 2012 đến nay, cho thấy sự đóng góp lớn của Seoul đối với mục tiêu thúc đẩy hiểu biết văn hóa và hợp tác quốc tế của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc. Về phần mình, ông El-Enany gửi lời cảm ơn về sự đóng góp của Hàn Quốc, kêu gọi Seoul tăng cường hỗ trợ cho công tác quản lý và bảo tồn di sản thế giới tại châu Phi.