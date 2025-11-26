Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) ngày 26/11 đã tổ chức diễn đàn quân sự Bắc Triều Tiên năm 2025 tại Seoul, Hàn Quốc. Tại đây, Trưởng phòng nghiên cứu an ninh hạt nhân của KIDA Lee Sang-kyu cho biết Bình Nhưỡng đang xây thêm và làm mới các cơ sở liên quan nhằm tăng cường năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân.Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong Hội nghị toàn thể đảng Lao động miền Bắc vào đầu năm 2023 cũng đã chỉ thị tăng số lượng đầu đạn hạt nhân theo cấp số nhân. Trong báo cáo vào hồi tháng 8/2025, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng cho biết Bình Nhưỡng đã xây thêm một tòa nhà mới, được cho là cơ sở làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan). Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ sử dụng cơ sở này để mở rộng hoạt động làm giàu uranium.Theo phân tích của Trưởng phòng Lee, tổng số lượng đầu đạn hạt nhân mà miền Bắc sở hữu tính đến năm 2025 ước tính rơi vào khoảng 127-150 đầu đạn, trong đó gồm 115-131 đầu đạn uranium và 15-19 đầu đạn plutonium. Con số này cao gấp hai, ba lần so với số lượng được ước tính trước đây. Điều này phản ánh việc miền Bắc mở rộng các cơ sở làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon và Kangson. Mặt khác, Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển và Trung tâm nghiên cứu giải trừ vũ khí hạt nhân (RECNA) thuộc Trường đại học Nagasaki của Nhật Bản hiện cũng ước tính Bình Nhưỡng sở hữu khoảng 50 đầu đạn.Trưởng phòng Lee dự báo tổng số đầu đạn hạt nhân mà Bình Nhưỡng sở hữu có thể đạt 243 đầu đạn vào năm 2030 và 429 đầu đạn vào năm 2040.Về tàu ngầm hạt nhân của Bắc Triều Tiên, ông Lee phân tích rằng Bình Nhưỡng khả năng cao là chưa trang bị được toàn bộ nhiều hệ thống và thiết bị chủ chốt như lò phản ứng hạt nhân, hệ thống tác chiến, hệ thống phóng thẳng đứng và nằm ngang lên tàu ngầm hạt nhân. Việc phát triển lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có độ làm giàu trên 20% phục vụ cho tàu ngầm có thể tốn đến hơn 10 năm.Quan chức này cũng lưu ý rằng Nga có thể cung cấp hoặc hỗ trợ một phần công nghệ, vật liệu, linh kiện và kinh nghiệm cần thiết cho việc thiết kế và đóng tàu ngầm cỡ 5.000-6.000 tấn cho Bắc Triều Tiên.Dựa trên các phân tích này, ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc cần vận hành hệ thống tích hợp để sử dụng hiệu quả tính răn đe của hệ thống ba trụ cột tấn công thông thường mới được đưa ra; cũng như xây dựng hệ thống cho phép nhận diện tình huống chính xác và đưa ra quyết định nhanh chóng. Quan chức này còn đề xuất thành lập Ủy ban răn đe chiến lược (SDC) trực thuộc Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), để kết nối các cơ quan dân sự, quân đội và các bộ ngành hữu quan của Chính phủ, trong đó trọng tâm là Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc.