Một công dân Hàn Quốc tử trận khi tham gia đội quân tình nguyện hỗ trợ Ukraine

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27/11 cho biết một công dân Hàn Quốc thuộc đội quân tình nguyện hỗ trợ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với Nga.Buổi tang lễ cho công dân Hàn Quốc này đã được tổ chức vào ngày 25/11 (giờ địa phương) tại thủ đô Kiev, Ukraine có sự tham dự của Lãnh sự Hàn Quốc tại Ukraine. Kiev được cho là đã thông báo cho Seoul về thời điểm tử vong và lịch trình tang lễ cho công dân Hàn Quốc này. Chính phủ Hàn Quốc không công bố danh tính của người thiệt mạng. Tuy nhiên được biết, công dân Hàn Quốc này là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đã tử trận trong cuộc giao tranh với quân đội Nga tại thành phố Donetsk, Ukraine vào hồi tháng 5 năm nay.Hãng tin AFP (Pháp) ngày 25/11 đã đăng tải hình ảnh tại thủ đô Kiev, cho thấy binh sĩ Ukraine quỳ gối trước quan tài phủ cờ Taegeuki (Thái cực) của Hàn Quốc, cho biết binh lính Ukraine đang bày tỏ lòng kính trọng đối với người lính tình nguyện Hàn Quốc đã hy sinh.Nga trước đó từng đề cập đến việc công dân Hàn Quốc tham gia đội quân tình nguyện hỗ trợ Ukraine trong chiến tranh Nga-Ukraine và cho biết một số binh lính đã thiệt mạng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vẫn giữ lập trường là đang xác minh sự việc. Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cơ quan ngoại giao tại Ukraine đang hỗ trợ lãnh sự cần thiết cho gia quyến nạn nhân.