Hai học sinh Trung Quốc ghi hình trái phép máy bay chiến đấu của Hàn Quốc bị truy tố

Viện Kiểm sát thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) ngày 27/11 công bố đã truy tố hai sinh viên trung học phổ thông người Trung Quốc vào ngày 19/11 vừa qua với tội danh "phản quốc thông thường", trong đó có hành vi "làm lợi cho địch". Hai học sinh nói trên đã sử dụng máy ảnh DSLR và điện thoại di động để ghi hình trái phép máy bay chiến đấu của Không quân Hàn Quốc tại thành phố Suwon hồi tháng 3 năm nay.Theo Luật hình sự, hành vi gây hại tới lợi ích quân sự của Hàn Quốc hoặc mang lại lợi ích cho địch có thể bị xử phạt theo tội danh "phản quốc thông thường" này. Đây là trường hợp người nước ngoài thứ hai bị Viện Kiểm sát Hàn Quốc truy tố giam giữ với tội danh phản quốc thông thường.Trong quá trình điều tra, Cảnh sát đã phát hiện trong máy ảnh và điện thoại di động của hai học sinh này một số lượng lớn hình ảnh máy bay chiến đấu của Không quân đang cất cánh hoặc hạ cánh. Ngoài ra, cả hai đối tượng còn sử dụng bộ đàm khi thực hiện hành vi phạm pháp. Các đối tượng này khai rằng thường ngày vốn có sở thích là chụp máy bay.Các học sinh này còn từng lui tới căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi), căn cứ quân đồn trú Mỹ ở Pyeongtaek, căn cứ Không quân Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong), cùng ba sân bay quốc tế lớn là Incheon, Gimpo và Jeju.Ban đầu, Sở Cảnh sát khu vực Nam tỉnh Gyeonggi điều tra hai học sinh này với cáo buộc vi phạm Luật bảo vệ căn cứ và cơ sở quân sự. Tuy nhiên, sau 6 tháng xem xét về các hành tung, hành vi của hai đối tượng, Cảnh sát đã đổi thành tội danh phản quốc thông thường và chuyển giao vụ án cho Viện Kiểm sát vào cuối tháng 10.