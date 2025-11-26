Tổng thống Lee Jae Myung chia sẻ vui mừng trước thành công của vụ phóng lần 4 tên lửa Nuri

Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội ngày 27/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đăng tải thông điệp chúc mừng vụ phóng thành công lần 4 tên lửa đẩy Nuri, niềm tự hào của Hàn Quốc.Tổng thống gửi lời cảm ơn và cổ vũ tới đội ngũ nghiên cứu và những người làm việc trong các ngành công nghiệp liên quan đã góp sức mình không kể ngày đêm cho dự án này, tự hào vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Ông Lee cũng cảm ơn người dân ở huyện Goheung (tỉnh Nam Jeolla), nơi diễn ra vụ phóng, cùng các quân nhân, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy đã góp phần vào thành công của sự kiện lần này.Tổng thống nhấn mạnh việc lần đầu tiên doanh nghiệp tư nhân tham gia vào toàn bộ quá trình từ chế tạo tên lửa cho tới vận hành, dẫn dắt thành công của vụ phóng lần 4, chứng minh được sự tự chủ về khoa học công nghệ của Hàn Quốc. Ông Lee tin tưởng rằng đây sẽ là nền tảng để thế hệ tương lai có thể thử sức với những khả năng to lớn hơn nữa.Tuy nhiên, Tổng thống cũng lưu ý rằng vụ phóng lần này mới chỉ là sự khởi đầu. Hàn Quốc phải tiếp tục làm phong phú đời sống người dân bằng khoa học công nghệ, nhảy vọt trở thành Top 5 cường quốc vũ trụ toàn cầu. Ông Lee cam kết Chính phủ sẽ hỗ trợ và đầu tư mạnh mẽ để các nhà khoa học trong nước có thể khai phá con đường đổi mới một cách tự do, đầy tự tin, mở ra một tương lai rực rỡ.