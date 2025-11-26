Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất cơ bản 2,5%/năm

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp ngày 28/11 của Ủy ban Chính sách tiền tệ, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 2,5%/năm. Đây là lần giữ nguyên lãi suất thứ 4 liên tiếp của BOK trong năm nay, sau các tháng 7, 8 và 10 trước đó.BOK nhận định việc giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức hiện tại là phù hợp trong bối cảnh giá tiêu dùng tăng cao, tăng trưởng tiếp tục có chiều hướng hồi phục chủ yếu nhờ tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời rủi ro ở khía cạnh ổn định tài chính vẫn tiếp diễn.Ủy ban Chính sách tiền tệ đánh giá tỷ giá hối đoái won/USD tăng vọt lên trên ngưỡng giữa 1.400 won đổi 1 USD gần đây đã làm gia tăng bất ổn trên thị trường. Nền kinh tế trong nước tồn tại đồng thời cả yếu tố rủi ro lẫn tích cực, trong khi giá tiêu dùng vẫn đang tiếp tục tăng cao.Về chính sách tiền tệ trong thời gian tới, BOK để ngỏ khả năng hạ lãi suất, cho biết sẽ quyết định có hạ thêm lãi suất hay không, cũng như thời điểm cắt giảm lãi suất sau khi xem xét sự thay đổi các điều kiện chính sách trong và ngoài nước. Nội dung giải thích lần này của Ủy ban chính sách tiền tệ được phân tích là đã giảm nhẹ khả năng hạ thêm lãi suất so với khi công bố quyết định vào tháng trước.Trên thực tế, trong bài phỏng vấn với kênh Bloomberg TV (Mỹ) vào ngày 12/11 vừa qua, Thống đốc BOK Rhee Chang-yong đã đề cập tới "sự chuyển đổi phương hướng chính sách tiền tệ". Khi đó, thị trường đã có phân tích cho rằng BOK sẽ chuyển từ đường lối hạ lãi suất sang đóng băng hoặc nâng lãi suất.