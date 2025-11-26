Tình trạng chết trong cô độc ở Hàn Quốc tiếp tục tăng trong 5 năm gần đây

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 27/11 đã công bố kết quả khảo sát thực trạng chết trong cô độc năm 2024, trong đó số người trút hơi thở cuối cùng trong cô độc vào năm ngoái là 3.924 người, tăng 263 người (7,2%) so với năm 2023. Số người tử vong trong cô độc tính trên mỗi 100.000 người dân tăng từ 7,2 người vào năm 2023 lên 7,7 người vào năm 2024. Trong mỗi 100 ca tử vong, số ca tử vong trong cô độc cũng tăng từ 1,04 người vào năm 2023 lên 1,09 ca vào năm ngoái.Tỷ lệ hộ đơn thân trên toàn Hàn Quốc cũng tăng từ 35,5% vào năm 2023 lên 36,1% vào năm ngoái. Bộ Y tế cho rằng sự gia tăng hộ gia đình một thành viên này đã gây ảnh hưởng đến mức tăng của số người chết trong cô độc. Ngoài ra, kết quả khảo sát xã hội quốc gia vào năm 2023 của Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc cho thấy một phần ba người dân trên 19 tuổi nằm trong tình trạng cô lập xã hội không nhận được sự giúp đỡ khi cần. Thực trạng này cũng được cho là có góp phần làm gia tăng số ca tử vong trong cô độc.Xét theo giới tính, tỷ lệ chết trong cô độc ở nam giới chiếm 81,7%, cao gấp hơn 5 lần so với mức 15,4% của nữ giới. Về độ tuổi, nhóm 60 tuổi chiếm 32,4%, nhóm 50 tuổi chiếm 30,5% và nhóm 40 tuổi là 13%, cho thấy nhóm người ở độ tuổi trung niên chiếm tỷ trọng cao.Số người chết trong cô độc tại nhà riêng và chung cư có xu hướng giảm trong 5 năm gần đây, còn tỷ lệ tại nhà nghỉ và phòng trọ gosiwon (dạng phòng trọ có diện tích rất hẹp của Hàn Quốc) lại tăng lần lượt 4,2% và 4,8%. Người phát hiện đầu tiên các trường hợp tử vong chủ yếu là chủ nhà hoặc bảo vệ, tiếp đến là người trong gia đình, hàng xóm, nhân viên dịch vụ phúc lợi y tế và người quen. Trong đó, tỷ lệ được phát hiện bởi gia đình và người quen đã giảm trong 5 năm qua, còn các vụ được phát hiện bởi chủ nhà và nhân viên phúc lợi lại tăng.Tỷ lệ tử vong do tự sát trong số các ca chết trong cô độc giảm từ 14,1% vào năm 2023 xuống còn 13,4% năm ngoái. Trong số những người tử vong trong cô độc năm 2024, 1.462 người (39,1%) từng nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản trong vòng 1 năm trước khi tử vong. Tỷ lệ này duy trì quanh mức 40% trong suốt 5 năm gần đây.Các chuyên gia nhận định ngoài số lượng hộ đơn thân tăng và dân số già, nhiều yếu tố khác như sự suy giảm chất lượng quan hệ trực tiếp do công nghệ số phát triển, môi trường sống biệt lập, thay đổi cơ cấu việc làm sau đại dịch COVID-19 cũng đã góp phần làm tăng số ca tử vong trong cô độc.