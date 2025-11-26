Phát hiện nhiều sai sót trong quá trình xúc tiến chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y

Photo : YONHAP News

Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI) ngày 27/11 đã công bố kết quả thanh tra về quá trình xúc tiến nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Vào tháng 2 năm ngoái, Chính phủ tiền nhiệm công bố sẽ nâng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường Y, từ mức 3.058 sinh viên lên 5.058 sinh viên một năm. Khi đó, Chính phủ lấy lý do là tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm đối phó chủ động với sự thiếu hụt bác sĩ và tình trạng già hóa dân số nhưng giới y tế đã kịch liệt phản đối kế hoạch này, lo ngại về sự sụt giảm chất lượng đào tạo và dư thừa nguồn cung bác sĩ, yêu cầu Chính phủ phải xem xét lại từ đầu. Tuy nhiên, Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nhấn mạnh mức tăng 2.000 sinh viên chỉ là "mức tối thiểu", kiên quyết xúc tiến chính sách.Theo kết quả thanh tra, BAI kết luận toàn bộ quá trình từ tính toán tăng chỉ tiêu, tham vấn, quá trình phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đều có sai sót.Cụ thể, Chính phủ khi đó đã viện dẫn kết quả nghiên cứu để tính toán rằng Hàn Quốc sẽ thiếu hơn 16.000 bác sĩ vào năm 2035. Tuy nhiên, theo kết quả thanh tra, con số này là gộp từ hai nghiên cứu khác nhau. Một nghiên cứu là Hàn Quốc thiếu hơn 4.700 bác sĩ ở các vùng hạn chế về dịch vụ y tế, một nghiên cứu khác là tình hình cung cầu bác sĩ hiện đang cân bằng, nhưng tới năm 2025 sẽ thiếu hơn 11.000 bác sĩ.Ngoài ra, quá trình thu thập ý kiến giới y tế cũng không đảm bảo tính hợp lý về mặt quy trình. Bộ Y tế và phúc lợi khi đó đã họp với Hiệp hội Y học Hàn Quốc tổng cộng 28 lần, nhưng lại tự công bố phương án nâng chỉ tiêu tuyển sinh, lý do là Hiệp hội Y học không đưa ra quy mô nâng chỉ tiêu trước. Theo BAI, chính điều này là nguyên nhân dẫn tới sự phản đối của giới y tế.Bên cạnh đó, BAI cũng cho biết việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo từng trường đại học cũng mang tính hình thức, thiếu thực tiễn. Bộ Giáo dục đã không xem xét nhu cầu thực tế từ các trường, mà chỉ đánh giá dựa trên hồ sơ rồi phân bổ chỉ tiêu. Tiêu chuẩn đánh giá cũng không áp dụng một cách nhất quán với tất cả các trường.Cơ quan Thanh tra và kiểm toán đã yêu cầu Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và phúc lợi hoàn thiện về phương pháp ước tính số lượng bác sĩ, đẩy mạnh quy trình thu thập ý kiến với giới y tế, đảm bảo sự nhất quán trong việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo từng trường đại học.