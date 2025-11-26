Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị truy tố với cáo buộc giúp tội phạm bỏ trốn

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến ngày 27/11 đã truy tố không giam giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với cáo buộc giúp tội phạm bỏ trốn, lạm dụng quyền hạn, cản trở người khác thực thi quyền lợi. Ngoài ông Yoon, 5 cựu quan chức khác trong đó có cựu Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Cho Tae-yong, cựu Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae cũng bị đưa ra xét xử trong cùng vụ án.Ông Yoon bị cáo buộc đã chỉ định cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup làm Đại sứ Hàn Quốc tại Australia nhằm giúp ông này bỏ trốn, lo ngại nếu ông Lee bị điều tra về nghi ngờ gây sức ép đến quá trình điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ thì bản thân cựu Tổng thống cũng sẽ trở thành đối tượng bị điều tra.Cụ thể, sau khi đảng Dân chủ đồng hành, khi đó là đảng đối lập, chính thức yêu cầu thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt vào ngày 17/11/2023, chỉ hai ngày sau, tức vào ngày 19/11, cựu Tổng thống đã chỉ thị cho cựu Chánh Văn phòng Cho Tae-yong bổ nhiệm ông Lee làm Đại sứ Hàn Quốc tại Australia. Ông Cho đã truyền đạt chỉ thị này tới Bộ Ngoại giao. Để tránh gây ra tranh cãi về việc bổ nhiệm ông Lee, Bộ Ngoại giao đã tiến hành bổ nhiệm đồng thời Đại sứ tại Morocco và Nigeria, nhưng quá trình đánh giá tư cách làm Đại sứ với ông Lee đã không được thực hiện đầy đủ. Ngay từ đầu, Bộ Ngoại giao đã không hề nhận kết quả kiểm tra năng lực ngoại ngữ từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng, mà ghi sẵn vào hồ sơ đánh giá tư cách là "đủ điều kiện", rồi lấy chữ ký của các ủy viên thẩm định.Tới lượt mình, Ban quản lý thông tin nhân sự thuộc Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm chứng nhân sự một cách sơ sài, không hề xác minh các câu trả lời gian dối của cựu Bộ trưởng Lee cũng như không kiểm tra ông này có bị cấm xuất cảnh hay không, mà trình báo cáo kiểm chứng, kết luận "không có vấn đề gì", lên Văn phòng Thư ký Kỷ cương công chức của Văn phòng Tổng thống. Cuối cùng, báo cáo kiểm chứng ông Lee đã được cựu Thư ký Lee Si-won phê duyệt.Mặc dù liên tục dấy lên tranh cãi nhưng cựu Tổng thống vẫn tiếp tục thúc đẩy quy trình bổ nhiệm. Bộ trưởng và Thứ trưởng Tư pháp cuối cùng đã chỉ thị hủy lệnh cấm xuất cảnh với ông Lee trước khi nhận ý kiến phản hồi từ Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, nơi phụ trách điều tra cựu Bộ trưởng Lee khi đó.Nhóm công tố viên đặc biệt quy kết Văn phòng Tổng thống, các Thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã cấu kết để thực hiện ý muốn, chỉ thị của cựu Tổng thống Yoon nhằm giúp nghi phạm bỏ trốn ra nước ngoài.