Photo : YONHAP News

Báo Asahi của Nhật Bản ngày 27/11 dẫn lời một nguồn tin cho biết trước tháng 10 năm nay, Mỹ và Bắc Triều Tiên đã tiến hành tham vấn cấp chuyên viên về khả năng tổ chức hội đàm thượng đỉnh song phương.Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp lại Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng trước. Như vậy, có thể hai bên đã tiếp xúc trước nhằm chuẩn bị cho khả năng diễn ra cuộc gặp này.Báo Asahi giải thích kể từ sau khi ông Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai từ tháng 1 năm nay, Chính phủ Mỹ đã nối lại tiếp xúc cấp chuyên viên với Bình Nhưỡng, tiếp nối động thái tổ chức nhiều lần cuộc gặp thượng đỉnh song phương như trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của ông Trump. Tuy nhiên, báo Asahi cho biết vẫn chưa xác định được địa điểm hay thành phần tham dự cuộc tham vấn cấp chuyên viên nói trên giữa hai nước.Một nguồn tin khác thì tiết lộ rằng Chính phủ Mỹ đã nỗ lực khôi phục kênh đối thoại cấp chuyên viên với miền Bắc, nhưng phía Bình Nhưỡng đã không có phản hồi.Tờ báo Nhật Bản cho biết từ những năm 1990 tới những năm 2010, giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ và quan chức của Phái đoàn đại diện thường trực của miền Bắc tại Liên hợp quốc thường tiếp xúc ngầm tại New York, Mỹ.Vào ngày 4/11 vừa qua, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết mặc dù lãnh đạo Mỹ-Triều đã không gặp mặt nhân Hội nghị thượng đỉnh APEC vừa qua nhưng Chủ tịch Kim Jong-un được xác định là có động thái bí mật chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Trump.