Chủ tịch Kim Jong-un tiếp tục thăm công trường xây dựng trang trại nhà kính

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/11 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã tới thị sát công trường xây dựng nông trại nhà kính tổng hợp ở thành phố Sinuiju, tỉnh Bắc Pyongan đang bước vào giai đoạn hoàn công.KCNA cho biết quá trình xây dựng nông trại này đã hoàn thiện được 97%. Các hạng mục như khu nhà kính, trung tâm nghiên cứu khoa học về rau củ, nhà khách, cơ sở dịch vụ tiện ích, nhà trẻ, trường mẫu giáo cùng hệ thống cấp điện, nước cho hàng trăm hộ dân đang trong giai đoạn vận hành thử.Trong chuyến thị sát trên, sau khi xem xét tiến độ xây dựng, Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ hài lòng vì sự chuyển mình của một khu đảo cằn cỗi thành một hòn đảo vàng giàu tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển của địa phương cũng như nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho người dân. Nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh sự tham gia của tầng lớp thanh niên vào quá trình xây dựng dự án này chính là niềm vui và tự hào của đảng, Nhà nước và nhân dân.KCNA cho biết sau khi nhấn mạnh các nhiệm vụ để hoàn thành công trình, Chủ tịch Kim đã đề ra phương hướng chuẩn bị cho việc vận hành và quản lý trang trại trong thời gian tới.Kể từ sau khi tham dự lễ khởi công trang trại nhà kính vào tháng 2 năm nay, Chủ tịch Kim đã đến thị sát công trường này gần như mỗi tháng một lần. Dự kiến chính quyền miền Bắc sẽ coi việc hoàn công nông trại này là một thành tựu trọng tâm trong chính sách phát triển địa phương để báo cáo tại Hội nghị toàn thể đảng Lao động vào cuối tháng 12, cũng như tại Đại hội đảng lần thứ 9 diễn ra vào đầu năm sau.