Quốc hội Hàn Quốc đồng ý cho bắt giữ cựu Đại diện đảng đối lập

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/11 đã thông qua dự thảo đồng ý bắt giữ cựu Đại diện đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Choo Kyung-ho, người bị cáo buộc cản trở quá trình biểu quyết dỡ bỏ lệnh thiết quân luật của Quốc hội vào đêm ngày 3/12 năm ngoái.Trong số 180 nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, có 172 người bỏ phiếu tán thành, 4 người bỏ phiếu phản đối, 2 người bỏ phiếu trống, 2 phiếu không có hiệu lực.Các nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân đã rời khỏi phòng họp để phản đối việc biểu quyết dự thảo. Bản thân nghị sĩ Choo cũng không tham gia phiên biểu quyết. Trước thềm buổi bỏ phiếu, ông Choo đã tuyên bố từ bỏ đặc quyền không bị bắt giữ của một nghị sĩ.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt tạm giam nghị sĩ Choo, cáo buộc ông này là người thực thi nhiệm vụ chính trong vụ nổi loạn. Sau đó, Bộ Tư pháp đã trình dự thảo đề nghị Quốc hội đồng ý bắt giữ nghị sĩ Choo.Vào đêm thiết quân luật, ông Choo Kyung-ho đã ba lần thay đổi địa điểm tổ chức cuộc họp toàn thể nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ. Nhóm công tố viên đặc biệt quy kết ông Choo đã cố ý làm như vậy để cản trở các nghị sĩ đảng này không thể tham gia biểu quyết dỡ bỏ lệnh thiết quân luật.