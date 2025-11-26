Triển lãm thực phẩm Hàn Quốc tại Bangkok từ ngày 26-28/11

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ngày 27/11 công bố tổ chức "Seoul Food in Bangkok 2025" tại Thái Lan từ ngày 26-28/11 nhằm hỗ trợ thực phẩm Hàn Quốc (K-food) xúc tiến vào thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)."Seoul Food" là một trong hai triển lãm thực phẩm lớn nhất tại khu vực châu Á cùng với Triển lãm thực phẩm và đồ uống Singapore. Tại lần tổ chức ở Trung tâm triển lãm KINTEX (thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) vào tháng 6 năm nay, sự kiện này đã thu hút 1.639 doanh nghiệp thực phẩm đến từ 45 quốc gia. Lần này, "Seoul Food in Bangkok 2025" có sự tham gia của 130 doanh nghiệp thực phẩm của Hàn Quốc và hơn 400 đối tác quốc tế.Sự kiện bao gồm các buổi tư vấn B2B giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với đối tác Thái Lan và châu Á-châu Đại Dương, buổi giới thiệu các doanh nghiệp giành giải thưởng tại "Seoul Food" và các doanh nghiệp lần đầu xuất khẩu, buổi trình diễn nấu ăn của các đầu bếp người Hàn Quốc, trải nghiệm mì tôm Hàn Quốc.Đặc biệt, triển lãm được ứng dụng hệ thống phiên dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả trao đổi giữa các doanh nghiệp. Triển lãm còn được bố trí khu vực trưng bày đặc biệt, có sự tham gia của 20 doanh nghiệp thuộc tỉnh Gangwon và Nam Jeolla của Hàn Quốc nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương.KOTRA nhấn mạnh ASEAN vừa là một trục quan trọng trong các quốc gia Nam bán cầu, vừa là thị trường trọng tâm trong chiến lược mở rộng xuất khẩu K-food. Cơ quan này sẽ nỗ lực hỗ trợ để triển lãm lần này góp phần thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm, hàng tiêu dùng đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025.