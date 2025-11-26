Thành phố Gyeongju Hàn Quốc thu hút được lượng lớn du khách nhờ hiệu ứng của Hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Mặc dù Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) đã diễn ra từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 nhưng đến nay tác động của sự kiện vẫn còn đang lan rộng.Trước Bảo tàng quốc gia Gyeongju (thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang) vào khoảng 3 giờ chiều ngày 26/11, nhiều du khách đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không mua được vé xem triển lãm đặc biệt "Vương miện vàng triều đại Silla, quyền lực và uy tín". Đây là triển lãm đặc biệt trưng bày cả 6 chiếc vương miện vàng triều đại Silla, từng được phát hiện tại Hàn Quốc. Triển lãm còn trưng bày các vật dụng nghi lễ và bàn ghế từng được sử dụng trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ và Hàn-Trung bên lề Hội nghị APEC. Nhiều du khách còn tham gia trải nghiệm gián tiếp bầu không khí hội đàm thượng đỉnh và chụp ảnh lưu niệm. Buổi triển lãm sẽ được gia hạn mở đến hết ngày 22/2/2026, thay vì kết thúc vào ngày 14/12 năm nay.Ngoài Bảo tàng quốc gia Gyeongju, con đường Hwangnidan ở trung tâm thành phố Gyeongju cũng là điểm du lịch tiêu biểu. Lượng du khách đến địa điểm này đông đến mức khiến việc di chuyển gặp khó khăn dù là trong ngày thường. Con đường này nổi tiếng với các quán cà phê, nhà hàng và nhà nghỉ độc đáo, từ lâu đã thu hút giới trẻ và du khách nước ngoài như Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ.Mặt khác, món bánh Hwangnam đặc sản của Gyeongju, món quà Tổng thống Hàn Quốc tặng Chủ tịch nước Trung Quốc tại Hội nghị APEC vẫn tiếp tục được săn đón. Trước quán bán món bánh này, khách hàng xếp hàng đông nghịt cả bên trong lẫn bên ngoài, thậm chí họ có thể phải chờ đến hai tiếng để được thưởng thức.Các cơ sở lưu trú tại khu du lịch Bomun, nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC, cũng ghi nhận lượng đặt phòng tăng cao trong tháng 11, vốn là mùa vắng khách. Đặc biệt, món burger phô mai tại khách sạn Hilton Gyeongju, từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi qua dịch vụ phòng khi lưu trú tại Hàn Quốc đã được biến thành sản phẩm thương mại bán với giá 35.000 won (24 USD).Trước hiệu ứng tích cực này, Cục xúc tiến Du lịch và văn hóa tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ bắt đầu bán tour du lịch hai ngày một đêm mang tên "Hành trình APEC tại Gyeongju" từ cuối tháng 11 này. Lịch trình tour sẽ tái hiện những khoảnh khắc quan trọng trong Hội nghị APEC như phòng họp tổ chức hội nghị, thực đơn của các nguyên thủ quốc gia và lịch trình của Đệ nhất phu nhân.Tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Gyeongju hiện đang thúc đẩy các chính sách sau Hội nghị APEC nhằm phản ánh chính sách mở rộng yêu cầu đầu tư của doanh nghiệp, gia tăng lượng khách du lịch và thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang khẳng định sẽ xây dựng thành phố Gyeongju thành trung tâm giao lưu văn hóa toàn cầu và điểm đến văn hóa du lịch tiêu biểu của Hàn Quốc.